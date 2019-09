Kerékpáros útvonalak Sugásfürdő térségében

Két biciklivel bejárható útvonalat jelölt ki az előző időszakban a megyei hegyimentő közszolgálat, így azok, akik szívesen tekernének az erdőben is, most kipróbálhatják a Sugásfürdő irányába tartó pályák valamelyikét.

Mindkét útvonal a sugásfürdői úton található jegyszedő házikótól indul és ugyan­oda tér vissza, az eligazodást biztosító térképet is ott tanulmányozhatják a kerékpározók. A hegyimentők tájékoztatása szerint a kék jelzésű Easy Ride útvonal hossza mintegy 17 km és 500 méter pozitív szintkülönbségű, könnyű, helyenként közepes nehézségű szakaszként sorolták be. Érinti a Csaba-forrást, a Nádas-, illetve a Szármány-pusztát, majd Sugásfürdőt és a régi sugási utat is. Pirossal jelölték a Ride útvonalat, mely közepes, helyenként nehezebb, 18 km hosszú szakasz, pozitív szintkülönbsége pedig 660 m. Aki ezt az útvonalat választja, erőnlétet próbára tevő, szerpentines szakasz mellett technikás ereszkedésre is számíthat, az útvonal legmagasabb pontja pedig a Görgő-csúcs. A hegyimentők azt javasolják az erdei utakon biciklizőknek, hogy biztonságuk érdekében mindenképpen viseljenek bukósisakot. A kék és piros kerékpáros útvonalakról a natcov.ro honlapon található részletes leírás. (dvk)