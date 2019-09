Gondok Caracalban

A DIICOT tegnapi közleményében rámutat: a teljes körű DNS-profil megállapítására (azaz mind mitokondriális, mind kromoszomális genetikai vizsgálat elvégzésére) nincs lehetőség egyik engedélyezett romániai szaklaboratóriumban sem. A Mina Minovici Országos Igazságügyi Orvostani Intézet (INML) csak a kromoszomális genetikai vizsgálatot tudta elvégezni. A DIICOT elküldte Amrikába a csontokat, hangsúlyozva, hogy kizárólag azért fordultak az FBI-hoz, mert az rendelkezik a legmagasabb szintű szaktudással és tapasztalattal ezen a téren Azt is nyomatékosítják a román bűnüldözők, hogy késérük összefügg a Luiza Melencu édesanyjával szemben foganatosított eljárásokkal is. Monica Georgeta Melencut ugyanis, miután jószántából megtagadta a kérést – meg is mondta, hogy nem bízik a román hatóságokban, akik hónapokig (Alexandra Măceşanu eltűnéséig) egyáltalán nem foglalkoztak Luiza keresésével, és véleménye szerint most is csak bizonyítékokat akarnak gyártani az ügy mielőbbi lezárásához –, mára idézték be, hogy biológiai mintákat vehessenek tőle az új genetikai vizsgálatok elvégzéséhez. Az INML eddig azt állapította meg, hogy a caracali erdőszélen felfedezett csontok egy 15 és 19 év közötti lánytól származnak, aki nem azonos Alexandra Măceşanuval – de az sem biztos, hogy az áprilisban eltűnt Luiza Melencu maradványairól van szó, amint azt a caracali gyilkosságok gyanúsítottja, Gheorghe Dincă állította, akit mindkét lány megölését beismerte.

A legfőbb ügyészség is tegnap közölte, hogy lezárta a caracali ügyészségnél végzett ellenőrzést, amelynek során több rendellenesség és fegyelmi vétség mellett arra is fény derült, hogy öt esetben alaptalanul és törvénytelenül ejtették a vádakat nemi erőszakkal és szabadságtól való megfosztással kapcsolatos ügyekben Bogdan Licu főügyész júliusban rendelt el ellenőrzést a caracali ügyészségnél a városban történt gyilkosságok kapcsán észlelt hiányosságok miatt. Ennek során azt kellett megvizsgálnia a kijelölt testületnek, hogy a caracali ügyészek betartották-e a bűnvádi dossziék átvételével, iktatásával és elosztásával kapcsolatos rendelkezéseket, ellenőrizték továbbá a nemi erőszakkal és szabadságtól való megfosztással kapcsolatos ügyekben jelenleg folyamatban levő, illetve 2018 eleje és 2019. július vége között lefolytatott kivizsgálásokat, valamint azokat az ügyeket, amelyekben a tettes személye ismert, és több mint egy év telt el az első feljelentés óta. A lesújtó eredményt az Igazságügyi Felügyeletnek is továbbítja a főügyészség, ugyanakkor arra kéri a craiovai ítélőtáblai ügyészséget, hogy intézkedjen a caracali ügyészségen észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében. Hat hónap múlva újabb ellenőrzést tartanak a caracali ügyészségnél, amelynek egyik ügyésze, Cristian Ovidiu Popescu ellen már bűnvádi eljárás folyik Alexandra Măceşanu ügyében.