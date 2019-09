Iohannis közös válaszokat kér

A román államfő szerint az ENSZ fennállásának 2020-ban esedékes 75. évfordulója jó alkalom lesz a szervezet modernizálására, és ebben a folyamatban Románia – amely harminc éve, „a szörnyű kommunista rezsim megdőlésével elindult a szabadság, a demokrácia és a haladás korszaka felé” – aktív partnerként óhajt részt vállalni. Iohannis szerint Románia elköteleződött „a sokoldalúság és szabályok által irányított nemzetközi rend iránt, amelynek központjában az ENSZ áll”, valamint a terrorizmus elleni küzdelem mellett, mert mély aggodalommal tekint a jelenség terjedésére és méretei­re. Elmondta, hogy Románia az ENSZ számos békefenntartó misszió­jában részt vesz Afganisztántól és Szudántól kezdve Haitiig, és hamarosan Malin is lesznek román katonák. Hozzátette: a transzatlanti szempontból stratégiai jelentőségű Fekete-tenger térségében továbbra is vannak „megoldatlan konfliktusok”, „a biztonságot aláásó szándékos akciók”, amelyek negatívan befolyásolják a nemzetközi biztonságot is. Románia a stabilitás oszlopa marad – hangsúlyozta –, de „néha nem elégséges a biztonság és fejlődés kapcsolata felőli megközelítés, ha a biztonsági kihívásokra adott válaszreakciókról van szó” (…), a provokációkat együttesen, határozottan kell elutasítani. Az ENSZ közgyűlése után Klaus Iohannis feleségével együtt részt vett a Donald Trump által adott vacsorán, és ez alkalommal a két elnöki házaspár közös fényképet is készíttetett.