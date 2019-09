Belügyminiszter kell

A Facebookon közzétett levelében Dăncilă rámutat: a kormány tevékenységének akadályoztatásából és a miniszterek kinevezésének megtagadásából „semmi jó nem származott” eddig, sőt. „A belügyminisztériumnak nincs vezetője éppen most, amikor az emberek elkeseredetten konkrét lépéseket kérnek tőlünk az ország gyermekeinek biztonsága érdekében” – írja. Hozzáteszi: a napokban több, a belügyminiszteri tisztséggel kapcsolatos javaslatot is Iohannis elé fog terjeszteni. A kormányfő szerint Iohannisnak alkotmányos kötelessége az ügyvivő miniszterek kinevezése, és az államfőre, illetve „a kormány akadályoztatására” hárítja a felelősséget a közelmúltban történt tragédiákért. Megjegyzi ugyanakkor: a kormány megértette, hogy a rendszer megreformálására van szükség, és el is kezdte ezt a folyamatot.