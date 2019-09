A KÓRHÁZI KORRUPCIÓ SZÉGYENLISTÁJA. Bár az egészségügyi minisztérium totális harcot hirdetett a korrupció ellen, és álbetegek beépítésével is teszteli az alkalmazottakat, az Anti-Bribery Synergy által készített közvélemény-kutatás szerint nehéz lesz leszámolni Románia ezen „kulturális” sajátosságával.

A szervezet listázta az ország 120 legkorruptabb egészségügyi intézményét, és a felmérés egyetlen jó híre, hogy erdélyi kórházak nincsenek az első tíz között – Bukarestből viszont hat is oda került. A szégyenlistát a bukaresti Egyetemi Kórház vezeti, ahol 153 páciens is jelezte, hogy az orvosok pluszjutalmat kértek. A dobogót a brăilai megyei sürgősségi kórház és a fővárosi Sfântul Ioan Kórház egészíti ki. A nagyváradi megyei kórház a 12. helyet foglalja el – onnan 58 beteg jelezte, hogy az orvosoknak hálapénzt kellett adniuk –, a temesvári és a marosvásárhelyi megyei kórház pedig a 16., illetve a 17. helyet. A csíkszeredai megyei kórház a 65. helyen áll (19 jelzés alapján), a székelyudvarhelyi a 87. (14 jelzéssel), a sepsiszentgyörgyi pedig a 113. (9 jelzéssel). (Főtér/Hotnews)

VISSZAÁLLAMOSÍTÁS KEZDŐDHET. Felülvizsgálhatják a jogosan visszaszolgáltatott telkek helyzetét, és lezárt ügyeket nyithatnak újra, ha a Florin Roman liberális képviselő által benyújtott törvényjavaslatot elfogadja a parlament – figyelmeztet az RMDSZ, amely szerint magyarellenes kezdeményezésről van szó. A szövetség szenátusi frakcióvezetője, Cseke Attila elfogadhatatlannak tartja, hogy harminc évvel a kommunista diktatúra bukása után is van megoldatlan visszaszolgáltatási kérés, most pedig a megoldott eseteket is megkérdőjeleznék. A tervezet egyértelműen a magyar közösség ellen irányul – véli Császár Károly RMDSZ-es szenátor, a felsőház jogi bizottságának tagja –, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy többnyire a magyar embereknek visszaszolgáltatott területek tulajdonjogát kérdőjelezik és támadják meg a bíróságokon, Maros vagy Hargita megyében például. A szakpolitikus szerint a hatályos törvénykezés csak a kommunizmus ideje alatt elkobzott javakról rendelkezik, Florin Roman azonban 1940. szep­tember 6-ig nyúlna vissza, és ez egyértelműen Észak-Erdélyre vonatkozó kezdeményezés, amellyel a magyarellenes politikus azt sugallja, hogy 1945 előtt jogtalanul juthattak hozzá vagyonukhoz a tulajdonosok, így a visszaszolgáltatásra vonatkozó döntést esetenként törölni kellene. Az RMDSZ a tervezet elutasítását kérte a felsőház szakbizottságában, a javaslat azonban hallgatólagosan átkerült a képviselőházhoz, ahol a kormánypárt nem hajlandó szavazat alá bocsátani, mert nincs parlamenti többsége. (Transindex)