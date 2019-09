Új óvoda Györgyfalván

A györgyfalvi római katolikus egyházközség által felépíttetett emeletes óvodaépület a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében valósult meg és 220 millió forintba került. Amint Fábián László római katolikus plébános elmondta: másfél évig küzdöttek a bürokráciával, míg sikerült beszerezni az engedélyeket. Ezután fél év alatt bontották le a régi, kinőtt óvodát és építették fel az újat. Soltész Miklós államtitkár elmondta: ami az itt élő magyaroknak segítség, az a románoknak és Románia gazdaságának is hasznos. Az efféle létesítmények ugyanis az építkezés után befizetett adók mellett abban segítik Romániát, hogy minél többen maradjanak otthon a szülőföldjükön. Az államtitkár megemlítette: Magyarország kormánya az elmúlt évek során 48 milliárd forintot fordított arra, hogy óvodák, bölcsődék épüljenek, újuljanak meg a Kárpát-medencében. Az összeg mintegy fele érkezett a Partiumba és Erdélybe, ahol 64 új bölcsőde, óvoda épül és 367 újul meg. Hozzátette: a kormány nemcsak a Magyarországon kívül élő magyarok ügyét karolta fel, hanem a Magyarországon élő nemzetiségekét is: a magyarországi román közösség óvodái­nak, iskoláinak a megújítására is jelentős összegeket fordított.

Az óvoda bejáratánál a magyar állam és a római katolikus egyház képviselője és a köz­ség elöljárója közösen vágta el a magyar és román nemzeti színű szalagot. Gabriel Costea polgármester köszönetet mondott az épületért a magyar kormánynak, és méltatta a györgyfalvi közösséget, amiért az óriási munkaerőhiány ellenére fél év alatt felépítették az óvodát. A Kolozsvárral szomszédos Györgyfalván a 2011-es népszámlálás adatai szerint 1007-en laknak, a falu lakóinak 87 százaléka vallotta magát magyarnak. A falu közigazgatásilag a román többségű Erdőfelek községhez tartozik.