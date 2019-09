Orosz kollégájával egyeztetett Szijjártó Péter

Vlagyimir Putyin orosz elnök október 30-i budapesti látogatásáról egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban tegnap Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Szijjártó közölte, az orosz fél hiánytalanul és határidőre teljesítette a korábban kötött megállapodásokat, így Magyarország gázellátása biztosított a jövő esztendőre. Készen állnak arra, hogy a további időszakról is tárgyaljanak ezen a területen. Megállapították azt is, hogy a paksi atomerőmű bővítésének előkészítése menetrend szerint haladhat előre. Megállapodtak abban, hogy a két ország összehangolja erőfeszítéseit a közel-keleti keresztények védelmének érdekében. Magyarország és Oroszország is elismeri, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, és segíteni kell az odatartozó közösségeit a Közel-Keleten. Véglegesítették a szociális biztonságról szóló megállapodást, illetve az onkológia területén folytatott együttműködésről szóló egyezményt, amelyeket a csúcstalálkozón írnak alá – jelezte a magyar miniszter.