Emberre támadt a medve Kisborsonyón

Súlyosan megsebesített egy nagyborosnyói lakost csütörtök reggel egy anyamedve, mely az éjszaka folyamán többször is garázdálkodott a közeli esztenán. Az esetről megkeresésünkre beszámoló Ilie Nicolae polgármester szerint a nagyvadak naponta bejárnak a község lakott területeire s az erdőktől távolabb eső részeken is egyre gyakrabban pusztítanak.

Kisborosnyón a romák által lakott falurész fölött a 400-500 méterre lévő esztena körül többször is megfordult csütörtökre virradóra egy hárombocsos anyamedve, melyet a polgármester szerint a juhászok és kutyáik próbáltak elijeszteni. Hajnali ötkor fejni indultak, akkor ismét mozgolódást, zajokat hallottak a karámnál, ahol végül meglátták az anyamedvét bocsaival. Próbálták elzavarni a nagyvadat, de az támadásba lendült, amikor egyik feléjük futó bocsára rákiáltottak. Egy férfit elért, ám az sérülés nélkül megúszta.

Az állatok végül megiramodtak a közeli roma telep irányába, ahol a zajra az egyik házból kilépő férfit a medve súlyosan megsebesített. A helyszínre siető Ilie Nicolae polgármester már ágyban találta a vérző áldozatot, akihez közben mentő érkezett és a sepsiszentgyörgyi megyei kórház sürgősségi osztályára szállították ellátásra. Cristian Cimpoi, a megyei mentőszolgálat vezetője lapunknak elmondta, az állat a férfi combjait, egyik térdét, valamit karját harapta meg.

A térségben egyre gyakrabban hallani medvekárról, Ilie Nicolae polgármester szerint már az előző években is sok gondot okoztak, az idei helyzetet azonban rendkívülinek nevezte: állatokra, otthonokra és most már emberre is támadnak a nagyvadak. Sorra küldi az átiratokat az illetékes intézményekhez, vadásztársasághoz, a környezetvédelmi és erdőőrséghez, a kormánybiztosi hivatalhoz minden esetet követően. Példaként hozta fel, hogy Fedobolyban hat medvéről számolt be a vadőr, melyek lejöttek a mezőre, múlt héten támadásról érkezett hír Cófalváról, pedig erdő sincs a közelben. Három hete Kisborosnyón egy gazda 140 juhából a medve 14-et elpusztított, azóta végső elkeseredésében eladta megmaradt állatait – sorolta a polgármester. Megjegyezte: másfél hónappal ezelőtt náluk is megfordult a medve, kacsákat, gyöngytyúkot, tyúkokat pusztított el, tavaly pedig három méhkaptár esett áldozatául. Hogy kivédje a további támadásokat, villanypásztort szerelt fel. Mint mondta, egyszerű polgárként is aggasztja és zavarja a mindennapossá váló medveügy.