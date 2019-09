Családi kalandpark a Honvéd-kútnál: Halasztott az önkormányzat

A szeptemberi soros tanácsülésen két városi polgár is részt vett és szót is kért: Toró Attila civil aktivista és Csákány László erdészeti és környezetvédelmi szakember. Előttük – a költségvetés-módosítási tervezet ismertetésénél – Sztakics Éva alpolgármester elmondta, hogy az övezeti városrendezési terv (közismert román betűszóval PUZ) még nem a kalandpark terve: ilyen még nincs. A kiszemelt terület hivatalosan legelő, ott most csak legeltetni lehet – azért készíttetne az önkormányzat övezeti városrendezési tervet, hogy kiderüljön, lehet-e ott oktató és szórakoztató közösségi tevékenységnek megfelelő beruházást eszközölni, hiszen egy ilyen kalandparkhoz utak és egyebek is kellenek. Természetet rombolni vagy kegyeletet sérteni semmiképp sem akarnak, a főtér felújításához hasonló konfliktust sem szeretnének előidézni, a fejlődést azonban a 21. században nem lehet meggátolni – közölte. Emlékeztetett, hogy a bevásárlóközpontok ellen is volt tiltakozás, mégis itt vannak, és hozzátette: ő maga szinte naponta kibiciklizik a Honvéd-kúthoz, számára is fontos a hely, de ismeri a családi kalandpark ötletgazdáját, aki szintén erdész, és minőséget követel meg a saját munkájában. Végül leszögezte: a kökösi Natura-parkhoz hasonló létesítményt nem is engednének meg Sepsiszentgyörgyön, olyan döntést szeretnének hozni, amelyet a városlakók többsége is elfogad. A polgármester – aki most nem tartózkodik a városban – két héten belül bejárja a helyszínt, és akkor újra napirendre tűzik az ügyet.

Ezzel azonban nem zárult le a vita: az ülés végén Toró Attila felsorolta a tervezett kalandparkkal kapcsolatos kifogásait, attól kezdve, hogy csak másodszori kérésére bocsátották rendelkezésére a dokumentációt (amiről szintén sok kérdése volt, például az, hogy a színes mellékletnek még szerzője, tehát felelőse sincs), egészen addig, hogy egy szakembert sem kérdeztek meg, holott a megyei tanács gondnokságában levő természetvédelmi területről is szó van. Toró szerint az önkormányzat eljárása a közigazgatási átláthatóságnak sem felel meg, ezért a szeptember 4-én elfogadott tanácshatározatot vissza kell vonni.

Válaszul Sztakics Éva és Debreczeni László tanácstag is elismételte, hogy terv még nincs, csak egy elképzelés, a szeptember 4-i határozat arra vonatkozik, hogy egyáltalán készítsék-e el az övezeti városrendezési tervet – amit majd szintén közvitára kell bocsátani, és csak utána kezdődhet a tervezés. Többlépcsős folyamatról van szó, és adott pillanatban a természetvédelmi terület gondnokától is engedélyt fognak kérni, de még nem tartanak ott – magyarázták. Azt is megígérték, hogy a helyi szakembereket sem hagyják ki, amikor a különböző tanulmányok elkészítéséhez érnek.

Erre Csákány László kérte a városvezetést, aki felszólalásában röviden összefoglalta a kalandparknak kiszemelt terület gazdag élővilágát, védett virágait, szűz erdőjét és más értékeit (ezeket lapunk szeptember 25-i számában Gazdag természeti örökség veszhet el címmel részletesen közöltük). Csákány László elmondta: megyénk közel százezer hektárnyi erdővel rendelkezik, ebből 80 hektár rezervátum, és 37 Sepsiszentgyörgy határában fekszik: legyünk büszkék erre, és őrizzük meg.