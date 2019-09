Várjuk a törvény kiegészítését

A Romániai Volt Politikai Foglyok és Politikai Üldözöttek XXVI. kongresszusát szeptember 16–18. között rendezték meg Mamaián. A Kovászna megyei szervezet képviseletében hatan vettünk részt rajta. A köszöntők, az elhunytakra való emlékezés és Octav Bjoza elnök bevezető beszéde után számos kérdés és bírálat is elhangzott. Úgy gondoljuk azonban, hogy az olvasókat és az érintetteket a kárpótlást érintő törvény életbelépése és az ezzel kapcsolatos kérdések jobban érdeklik. A továbbiakban megpróbálom a történteket röviden összefoglalni.

Az 1990/118-as törvény idei módosítása – figyelembe véve a kommunista diktatúra idején elszenvedett, többnyire koncepciós perek során született börtönbüntetéseket, a hadifoglyok kényszermunkára, fogságba vitelét, valamint a különböző indokokkal deportáltak fizikai, anyagi és lelki megpróbáltatásait – kiegészítette az eredeti jogszabályt. A tervezetet – amely szerint az addigi 400 lej/év kárpótlást felemelik 700 lej/év-re, a kényszerlakhelyesek (D. O.-sok) pedig 200 lej helyett évi 350 lejt kapnak, és az ezen kategóriákba tartozók feleségeit és gyermekeit is (később meghatározandó) kártérítésben részesítik – a képviselőház munkaügyi bizottsága jóváhagyta és a parlament június 12-én egyhangúlag megszavazta, így tör­vénnyé vált. De másnap „formai hibát” (?) vélnek felfedezni a szövegben, kiveszik a kényszerlakhelyesekre és az utódokra (férj, feleség, gyermek) vonatkozó részeket, és ezek nélkül kerül Iohannis elnökhöz a jogszabály, aki így hirdeti ki.

A parlamenti kisebbségek csoportja július 3-án javasolja, hogy tegyék vissza az utódokra vonatkozó részt, amit július 30-án meg is szavaz a képviselőház. De mivel mindez késleltetné a törvény azonnali alkalmazását – elhalaszthatná 2020-ra –, egyelőre az államfő által aláírt változat alkalmazása történt meg. Ennek a törvénynek a szövege jelent meg a Hivatalos Közlönyben július 26-án. Az első, emelt kárpótlást másfél hónapra kapták meg a megváltoztatott törvény szerinti jogosultak.

Minthogy a kongresszus résztvevői és az újraválasztott vezetőség is támogatta az immár hatályos törvény kiegészítését az eredeti javaslatnak megfelelően, és ezzel a törvényhozókhoz fordulunk, reméljük, hogy a méltányosság és igazságosság alapján a jelenlegi törvényt a kényszerlakhelyesekre és a gyermekekre is kiterjesztik.

Puskás Attila alelnök