Az első modulban az ismerkedésre, kapcsolatépítésre figyeltünk. Balázs Katalin újságíró kollégánktól a gyermekek hiteles iránymutatást kaptak az újságírásról és a lapszerkesztésről. Beleláthattak egy-egy rovat elkészítésébe, a hírek véleményformáló hatását egy folyamatosan építkező és bővülő történettel érzékeltettük, amelyben a „bűnös” és „ártatlan” címkékkel kapcsolatos értékítéletek oldódtak fel, ahogy egyre több szereplő szempontjait és a háttér-információkat sorra megismerték. Így a fehér világosszürkévé, a fekete sötét­szürkévé kopott. A továbbiakban újságot szerkesztettünk.

Életrevalók lett a címe. Az élelmes, rafinált, rátermett fiatalok a második találkozásra már kész interjúkkal érkeztek, amelyeket nevelőkkel, házfőnökökkel vagy pedagógusokkal készítettek. Témájukban és hangvételükben változatos munkákat hoztak, talán ettől váltotta fel a kezdeti játékos, bohókás hangulatot szeretetteljes, bensőséges légkör. A műhelymunka során a gyerekek bevált stratégiákat osztottak meg egymással, amelyekkel be tudják vonni családtagjaikat közösségi tevékenységekbe, hogy élhetőbb, ösztönzőbb közösséget építsenek, alulról.

Júniusban meglátogattuk a családokat. Számítottak ugyan az érkezésünkre, de ennek ellenére szerencsésen belecsöppentünk a hétköznapok ütemébe: Baróton kirándulós, első repülőgépes élményeket hallgathattunk, Illyefalván az éppen megérkezett téli tűzifa körül szorgoskodtak, Sepsiszentgyörgyön együtt ebédeltünk, tanévzáró ünnepségre készülő díszes társaságot néztünk. Bemutatták az újság vázlatát is. Július elején kaptuk meg a cikkeket, amelyeket az előre megbeszélt rovatokba csoportosítottunk, szerkesztettünk, s végül sikerült kinyomtatni az egészet! A gyermekek eredeti újságot kaptak a ke­zükbe szep­tember 14-én Ozsdolán azon a fesztiválon, amely tulajdonképpen ráadás volt. Mindenik Kovászna megyei családi ház és gyermekotthon lakóját meghívtuk, közel 150 gyermek érkezett 25 nevelő kíséreté­ben; és ott voltunk mi is, a Kovászna megyei komplex gyerekprogram munkatársai, akik az újság tartalmához kapcsolódva igyekeztünk színessé, változatossá tenni a napot, például házimókákat vezettünk be a házimunkák helyett.

Mindez csupán egy szelete a fent nevezett projektnek, amely a gyermekekkel való munkával párhuzamosan a nevelőket is megszóltja.

András Levente és Györfi Kinga,

Gyulafehérvári Caritas