Európa Konferencia Liga lesz a 2021–2022. évi szezontól induló harmadik kontinentális klubsorozat elnevezése – jelentette be végrehajtó bizottságának ljubljanai ülése után az Európai Labdarúgó-szövetség.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke elmondta, hogy az új versenyben – akárcsak a Bajnokok Ligájában – 32 csapat indulhat majd, ezzel párhuzamosan az Európa-liga mezőnyét is leszűkítik a mostani negyvennyolcas létszámról harminckettesre. Az Európa Konferencia Ligában és az El-ben is csütörtökönként 19.45-kor és 22 órakor kezdődnek majd a mérkőzések, 2021-től a kedden és szerdán sorra kerülő BL-találkozókra is ezek a kezdési időpontok lesznek érvényesek. További részleteket egyelőre nem árultak el az új sorozatról.