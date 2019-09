Következő írásunk

2019-09-27: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Továbbra is az emberhiány a legégetőbb gond a háromszéki munkaerőpiacon, ahol hetente átlagosan háromszáz elhelyezkedési lehetőséget hirdetnek a cégek, intézmények a szakhivatal révén, és gyakran előfordul, többszöri kiírásra sem sikerül személyzetet alkalmazniuk. Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője havi sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról is beszámolt, a háromszéki foglalkoztatóknak immár közvetítő cégek is ajánlanak külföldi munkaerőt.