Külföldi munkaerő a megoldás?

Továbbra is az emberhiány a legégetőbb gond a háromszéki munkaerőpiacon, ahol hetente átlagosan háromszáz elhelyezkedési lehetőséget hirdetnek a cégek, intézmények a szakhivatal révén, és gyakran előfordul, többszöri kiírásra sem sikerül személyzetet alkalmazniuk. Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője havi sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról is beszámolt, a háromszéki foglalkoztatóknak immár közvetítő cégek is ajánlanak külföldi munkaerőt.

Augusztus végén közel 2800 álláskeresőt jegyzett a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség, mely maga is szembesül a foglalkoztatók napi gondjaival, ugyanis harmadik nekifutásra próbálnak meghatározott időre jogtanácsos kollégát alkalmazni. Kelemen Tibor igazgató szerint egy másik állami intézmény, a posta is hasonló problémákkal küzd, Bölön, Kézdivásárhely és Csernáton térségébe nem találnak jelentkezőt, aki ellátná a szükséges teendőket: levelek, értesítések, nyugdíjak és más járandóságok kézbesítését. Bár nem bizonyul nehéz munkának, többen a bért keveslik, mások pedig azt kifogásolják, hogy a posta nem rendelkezik saját helyiségekkel, így a munka bizonyos részét otthon kellene elvégezni. Aki végül elfogadta az ajánlatot, két nap múlva otthagyta a társaságot – sorolta az igazgató.

Gelencén a hét elején szerveztek munkaerőbörzét, ott 14 cég próbált 21 állásra munkatársat toborozni, ám kizárólag nők érdeklődtek (42-en) a termelésben, turizmusban, élelmiszer- és faiparban meghirdetett elhelyezkedési lehetőségekről. Fiatal munkaerő nincs is a településen, mert jobbára külföldre mentek dolgozni, még annak árán is, hogy általában képességeikhez viszonyítva egyszerűbb munkát vállalnak – mondta Kelemen, aki aggasztónak nevezte a helyzetet. Hozzáfűzte: felső-háromszéki vállalkozóktól értesült, hogy más megyéből érkező közvetítő cégek népszerűsítik kínálatukat, külföldi munkaerőt ajánlva a dolgozókat kereső helyi cégeknek.

A készruhagyáraknál egyfajta átrendeződés tapasztalható, a munkaerő-ügynökség vezetője szerint esetükben főként a megrendelések, szerződések alakítják munkaerő-szükségletüket. Említést tett egy Háromszéken is beruházó cégcsoportról, melynek tulajdonosa arról számolt be, az országhatáron kívül is próbálnak alkalmazottakat toborozni, s Ukrajnát hozta fel példaként, ahol azt tapasztalják, mennyiség és minőség tekintetében is megfelelő munkát végeznek.

Kelemen Tibor beszámolt arról is, a Kovásznán nemrég bezárt Textile Blue Wash gyártól elbocsátott több mint 70 dolgozó közül alig 15-en regisztráltak a munkaerő-ügynökségnél, az alkalmazottak egy része nem is jogosult munkanélküli-segélyre, mert nem rendelkezik az ehhez szükséges szolgálati idővel.