Ötből úgy négy és fél évig viszont jó románként csendesen kérődzött, igen jámbor fajta volt, aztán felébredt, megrázta magát és a kormányt, s most azt mondja, hogy még öt év kell neki, hogy „Egy normális Romániáért” dolgozhasson. Ahogy románul mondja: Pentru O Romanie NOrmala. Persze ezt rögtön kiforgatták és a jelszó rövidítését úgy olvassák össze: PORNO. Iohannist nem akarom elnöknek, mert eddig kaptunk eleget belőle.

Másik jelölt a mostani kormányfőnk, Viorica Dăncilă, akit igen gyenge miniszterelnöknek tartanak. Most a kampányban minden nőt és saját magát is akként biztatja, mint papagáj magát a macska szájában, hogy tudniillik nem kell be…ijedni. Pedig ő is fél, mert úgy néz ki, előbb-utóbb megbukik mint kormányfő, ezért akarna elnök lenni. De ha nem volt jó miniszterelnöknek, akkor miért lenne jó elnöknek?

A többi nyolcat viszont ki lehetne próbálni, mégpedig úgy, hogy az öt év alatt mindegyik sorra kerüljön. Öt év, az hatvan hónap. Osztva nyolccal, pontosan hét és fél hónapot jelent fejenként. És annyi idő alatt mindegyik megvalósíthatná a kampányban tett ígéreteit.

A sorrendet aszerint állapíthatnánk meg, hogy kinek mennyi aláírást sikerült összegyűjtenie.

Először Dan Barna lenne az elnök, aki szerint Iohannis „nem jó és nem elég figyelmes gazdája volt az országnak”. Csak egy tűzoltó, aki akkor lépett, amikor már égett az ország. Barna hét és fél hónap alatt rendbe tenné az ország szénáját, amit szóözönnel locsolgatna. A nemzeti kisebbségek problémáját is egyszerűen megoldaná. Úgy ahogy azt már felvázolta, és nem engedné, hogy kigyúljon, így nem kellene tűzoltó munkát végeznie, mint Iohannisnak: átlépne rajtuk.

Másik jelölt a színész Mircea Diaconu, aki eljátszhatná az elnök szerepet, mint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is tette egy sorozatban, olyan sikeresen, hogy elnökké választották. Ő azt állítja, hogy neki sikerül legyőznie a „párhuzamos államot”.

Theodor Paleologu majdnem minden fontos dolgot megoldana uralkodása alatt, megvalósítaná a társadalmi békét, „visszaállítaná az államba vetett bizalmat, helyrehozná Románia külföldi megítélését, a románok iránti tiszteletet”.

Így aztán a mi Kelemen Hunorunknak nem maradna más, mint megvalósítani a zászlajára tűzött magyarok iránti RESPEKT-et. Ezek után Románia majdnem minden lakosa igen nagy tiszteletnek fog örvendeni. Domnul Hunor megoldaná a marosvásárhelyi RMDSZ gondjait: az orvosi egyetem problémáját, valamint azt, hogy ott magyar polgármester legyen. Újraindítaná a visszaszolgáltatásokat, átvinné parlamenten a kisebbségi törvényt és megvalósítaná azt, hogy minden közméltóság lábhajtós rolleren utazzon, és a biztonságiak elektromos rollerrel kövessék őket.

A nők problémáit a rá eső idő alatt, Ramona Ioana Bruynssels oldaná meg, akárcsak az Oroszországgal való nagy összeborulást is. Olyan gittegylet tagja, amelyik azt mondja, hogy a NASA (Nemzeti Repülésügyi és Űrhajózási Hivatal) a világ korrupt kormányaival együtt eltitkolja azt, hogy a Föld lapos. Azt is állítja, hogy Oroszország a NATO tagja. Így megvalósulhat a világbéke, aminek illusztrációja lehetett, hogy mikor leadta az aláírásokat és kijött a Központi Választási Irodától, akkor kampánycsapata egy sereg fehér galambot eresztett a levegőbe.

Nagy feladat hárul elnöksége alatt Alexandru Cumpănaşura, a meggyilkolt caracali lány nagybátyjára, akiről kiderítették azt is, hogy tényleg rokona, mégpedig távoli! Cumpănaşu uralkodása után nem történik több gyilkosság Romániában, megszűnik az élőhúsexport és Sepsiszentgyörgyön nem tűzik ki többé a magyar zászlót.

Az ő munkáját folytathatja Cătălin Ivan, aki megvalósítja a székelyföldi románok felszabadítását a magyar uralom alól, mégpedig hű barátja a szolgálatos feljelentő Dan Tanasă segítségével.

Aztán ha Romániának gondja akad a gazdasággal, akkor azzal a nyolcadik jelölt, az üzletember Viorel Cataramă fog foglalkozni, aki a bútorgyártás privatizálása után Románia gazdaságát is el tudná magánosítani.