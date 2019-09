Fékeznék a parlagfű terjedését

A Háromszéket is érintő kezde­ményezésről a megyei környezetvédelmi ügynökség átiratban értesítette a területi közigazgatási egységeket, a megyei és országos útügyi társaságot, valamint a nemzeti vasúttársaság helyi kirendeltségeit is. Gheorghe Neagu intézményvezető lapunknak elmondta, azt kérték, hogy a közterületekről, az utak és vasutak mellől kaszáltassák le a parlagfüvet, ugyanakkor mozgósítsák a közösséget is, hogy magánterületeiket, udvaraikat és kertjeiket a polgárok is megtisztítsák az erőteljes allergiás tüneteket kiváltó növénytől. Az önkormányzatoknak begyűjtési pontokat kell kijelölniük, s később jelenteni is kell, mekkora mennyi­ségű növényi anyagot sikerült begyűjteniük. Az országos kampány célja, hogy megelőzzék a növény pollenjének október végéig tartó szétszóródását és csökkentsék a magtartalékot – derül ki a megyei környezetvédelmi ügynökség tájékoztatójából.

Az országos akcióhoz Sepsiszentgyörgy önkormányzata is csatlakozik, annak ellenére, hogy a városban nem jellemző az allergén gyomnövény jelenléte. A városháza arra kéri a lakókat, amennyiben parlagfüvet találnak a környezetükben, ők is csatlakozzanak az irtáshoz.

A rendkívül allergén parlagfű a talajra viszonylag igénytelen, leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelően gyomtalanított földeken fordul elő. Kedveli a meleg éghajlatot, a fényt és a nyári csapadékot egyaránt, ennek ellenére szárazságtűrése kiváló. Nagy növekedési, szaporodási erélye révén könnyen felülkerekedik más növényeken.