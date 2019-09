Elutasították Rovana Plumb jelölését

Rendkívüli meghallgatásra hívta be tegnap az Európai Parlament (EP) Jogi Bizottsága (JURI) Románia biztosjelöltjét, Rovana Plumbot, és – 15 szavazattal hat ellenében, két tartózkodás mellett – elutasította jelölését a közlekedési portfólióért felelős európai biztosi tisztségre. A hír általános felbolydulást keltett Romániában, még az SZDP volt koalíciós partnerei is szégyenletesnek nevezik a helyzetet; az ellenzéki pártok azt kérik, hogy a következő jelöltet csak a parlament és az államfő jóváhagyásával nevesítsék.

Az SZDP egyik alelnöki tisztségét is betöltő Rovana Plumb már több minisztériumot is vezetett az elmúlt években, és már Liviu Dragnea volt SZDP-elnök is őt javasolta európai biztosnak. A májusban EP-képviselővé választott politikus asszony azonban különböző vagyonnyilatkozatokat nyújtott be az országban és Brüsszelben, és az eltérések akkorák voltak, hogy az EP jogi bizottsága magyarázatot kért. A tegnapi meghallgatáson Rovana Plumbot főként arról a 800 ezer lejről kérdezték, amit az EP-kampányban kért kölcsön és bocsátott saját pártja rendelkezésére. A Dâmboviţa megyei politikus azt válaszolta, hogy egy civil magánszemélytől önzetlenül (kamat nélkül) kapta kölcsön a pénzt, amit az állam meg fog téríteni a pártnak, de az egésznek különben sincs köze a közlekedéshez. Kérdezték más kölcsönökről és a Belina-ügyről is, amelyben a korrupcióellenes ügyészség nem tudott eljárást indítani ellene, mert a parlament nem függesztette fel a mentelmi jogát. Meghallgatása után néhány órával Rovana Plumb úgy nyilatkozott, hogy vagyonnyilatkozatainak különbözősége az eltérő romániai és európai előírásokból ered, ő megadta a kért felvilágosításokat, és nem kapott semmilyen hivatalos értesítést a jogi bizottság döntéséről.

Rovana Plumb jelölésének elutasítása az SZDP-kormány „újabb óriási kudarcát” jelenti – vélekedett Klaus Iohannis államfő, és felszólította Viorica Dăncilă miniszterelnököt, hogy sürgősen vonja vissza ezt a nevesítést, amely Romániára is rosszt fényt vet. „Itt az újabb bizonyítéka Viorica Dăncilă kormányfő hozzá nem értésének, aki azt hitte, hogy az Európai Unió vezető tisztségeibe ki lehet neveztetni embereket a párt vagy a barátok ajánlásai alapján. (...) A Szociáldemokrata Párt ismételt politikai akciói révén az ország határain túlra is kiterjeszti a hozzá nem értést, és ez negatívan hat Románia megítélésére. Annak érdekében, hogy ne tetézze az országnak okozott kárt, felszólítom Viorica Dăncilă kormányfőt, sürgősen nevesítsen egy új jelöltet az európai biztosi tisztségre, de csak azután küldje el a nevesítést, hogy Románia elnöke és a parlament is jóváhagyta azt” – jelentette ki. Az államfő megemlíti, hogy idejekorán megüzente a kormányfőnek: ne nevesítse Rovana Plumbot, mert nem tesz eleget a feddhetetlenségi és szakmai kritériumoknak.

Európai szintű szégyent jelent Romániára nézve, hogy az Európai Parlament Jogi Bizottsága összeférhetetlenség miatt elutasította Rovana Plumb jelölését a közlekedési portfólióért felelős európai biztosi tisztségre – vélekedett Ion Popa, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének szenátora, aki szerint Románia szégyene annak tudható be, hogy Viorica Dăncilă miniszterelnök makacsul semmibe vette a figyelmeztetéseket Rovana Plumb jelölésének kockázataival kapcsolatban. Eugen Tomac, a Népi Mozgalom Párt elnöke „hatalmas bukásként” értékelte Rovana Plumb elutasítását, és szintén Viorica Dăncilă kormányfőt hibáztatja, aki „precedens nélküli negatív helyzetbe hozta Romániát azzal, hogy egy támadható jelöltet javasolt”. Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke arra kéri Viorica Dăncilă miniszterelnököt, hogy többé ne javasoljon európai biztosjelöltet a parlament és az államfő véleményének kikérése nélkül, Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség vezetője pedig Klaus Iohannis államfőt kéri, hogy vállaljon szerepet egy új, Romániát képviselő biztosjelölt nevesítésében. „Nem engedhetjük, hogy Viorica Dăncilă egyik hibát a másik után kövesse el, mert választási kampányban vagyunk” – véli Barna, aki szerint olyan uniós biztosra van szüksége az országnak, aki becsületes, hozzáértő, és akivel Románia és az Európai Bizottság egyaránt nyer. „Románia hírneve forog kockán” – állítja. Az RMDSZ szóvivője, Hegedűs Csilla is úgy látja, hogy Rovana Plumbnak „hátra kellene lépnie”, Romániának pedig egy másik, feddhetetlen biztosjelöltet kellene nevesítenie, aki „érti, ami az Európai Unióban történik”, és van politikai támogatottsága.