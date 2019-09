Leváltanák Makkai Gergelyt

Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója úgy döntött, hogy saját maga kezdeményezi Makkai Gergely leváltását. Ugyanazon a napon terjesztette elő a magyar alpolgármester menesztésére vonatkozó javaslatát a Szabad Emberek Pártja (POL) is, amely az RMDSZ támogatását kérte.

„Senkit nem tudunk támogatni, aki Dorin Floreával paktál, s ily módon városunk és a marosvásárhelyi emberek ellen dolgozik” – írja sajtóközleményében az RMDSZ. A szeptember 25-én tartott frakciógyűlésen egy tartózkodás mellett egyhangú döntés született a szövetség marosvásárhelyi alpolgármesterének leváltását illetően, amiről Makkai Gergelyt is tájékoztatták. A Transindex portál beszámolója szerint a Makkai leváltására vonatkozó határozattervezetet az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója a szerdai soros tanácsülés előtt iktatta, a szerda esti frakciógyűlésen pedig egyhangú döntéssel Csíki Zsoltot választották meg frakcióvezetőnek. Az erről kiadott közlemény szerint az RMDSZ a továbbiakban is ellenzéki politizálást kíván folytatni Marosvásárhelyen, elsődleges célja megszabadítani Marosvásárhelyt Dorin Florea uralma alól.

De nem csak az RMDSZ akarja Makkai leváltását: a marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártja (POL) már szerdán előterjesztette az alpolgármester menesztésére vonatkozó javaslatát, amelynek benyújtásához még öt tanácstag aláírására is szükségük van. A párt az RMDSZ helyi szervezetéhez fordult, amely „elnökén keresztül egyértelművé tette, hogy nem támogatja tovább Makkai Gergely alpolgármestert”. Makkai 2017 júniusától alpolgármester, az RMDSZ pedig tavaly októberben vonta meg a bizalmat tőle, mivel a szövetség tiltása ellenére is elutazott egy dél-koreai világbéke-konferenciára, amit közpénzből fizettek, ez pedig óriási felháborodást keltett Marosvásárhelyen. Makkai később visszafizette az útiköltséget, de nem mondott le az RMDSZ felszólítására, és nem is zárták ki, noha Kelemen Hunor RMDSZ-elnök pár hete azt nyilatkozta, hogy már nem az RMDSZ, hanem Dorin Florea embere.