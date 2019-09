Benedek László polgármester elmondta: bár egy éjszaka alatt teljesen feltelik a falu 300 köbméteres víztartálya, napközben és az esti órákban kimerítik a lakók, hiszen meg kell itatniuk hazatérő jószágaikat, és vannak, akik locsolnak is. A háziállatoknak muszáj inniuk, de mivel a termény nagy részét már betakarították, a köz­ségvezetés ideiglenes rendelettel a locsolás szüneteltetését kéri. A helyi tűzoltókkal együtt végzett ellenőrzések során derült ki, hogy vannak olyan meghibásodott csapok, illetve vezetékek, amelyekből állandó jelleggel folyik a víz; néhol óránként szinte egy köbméter ment kárba, amíg a tulajdonosok ki nem javították a hibát. A községnek egyébként saját vízszolgáltatója van, amely piaci ár alatt biztosítja az ivóvizet, és ezen a polgármester nem is szeretne változtatni, de cserében arra kéri a lakosokat, hogy legyenek tekintettel egymásra és tartsák be a szabályozást. (Székelyhon)

HOPPON MARADT DĂNCILĂ. Nem fogadta az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, Mike Pence a román kormányfőt, aki ezért meg is rövidítette amerikai tartózkodását. Az alelnökkel tervezett találkozót egyébként az amerikai fél egyszer sem erősítette meg, ez csak Viorica Dăncilă programjában szerepelt. Meghiúsulása után lemondta további ott-tartózkodását – a zsidó közösség vezetőivel, az ENSZ alelnökével és amerikai üzletemberekkel lett volna egy-egy megbeszélése, és a New York Times napilapnak kellett volna interjút adnia. Látogatása során Viorica Dăncilă Jersey polgármesterével, a Világbank képviselőivel és az energiaügyi államtitkárral találkozott, akivel megállapodást is aláírt a nukleáris energia polgári célú felhasználásáról. Rick Perry később több fényképet is közzétett az eseményről, de a román kormányfő említéséről megfeledkezett, csak Ramona Mănescu külügyminisztert nevezte meg résztvevőként. Dăncilă egyébként már a szállással is melléfogott: a Donald Trump amerikai elnök tulajdonában levő szállodában látták, ahol 2017 óta (amikor Malajzia kormányfője lakott ott) nem fordult meg állam- vagy kormányfő – az amerikai alkotmány szerint ugyanis az államfőnek nem szabad ajándékokat vagy anyagi javakat elfogadnia külföldi hivatalosságoktól. A román szociáldemokraták azonban nagyon keresik Trump kegyeit, tavaly december elsején is az ő szállodájában ünnepelt a chicagói román konzulátus. (Digi24)