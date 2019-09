Jöjjenek, jöjjenek a vásárba!

Nem sokkal a déli harangszót követően, már sokakat csábított pénteken a vásár: forró lángost, kürtős kalácsot majszoló kisiskolások, fűszeres forralt bort kortyoló fiatalok, családok pásztázták a kínálatot. Ebédre valót is sokan a vásári csárdánál választottak, gőzölgő, csülkös töltött káposzta és pacalpörkölt is készült az üstökben, a közelben desszert gyanánt édes harapnivaló is akadt, szomjoltóként jó borokat és frissen préselt gyümölcslevet is ajánlottak.

A korzót és főteret is körülölelő vásári asztalokon sorakozó portékák kézművesek munkájából nyújtanak ízelítőt: mázas, hímes cserépedények és kerámiák, varrott és szőtt textíliák, faragott és vesszőből készült használati tárgyak, népies ruhadarabok, vidám színű ruhák, kiegészítők és táskák, ékszerek, a hideg napok ridegségével dacoló lángoló árnyalatú, meleg pelerinek, kötött, horgolt sapkák, sálak várnak gazdára. Finom sajtok, felvágottak, lekvárok és szörpök, különleges házi tészta, friss zöldség és gyümölcs, sőt, jövő tavaszra díszbe boruló virághagyma is kapható.

Péntek délben még árván, érintetlenül pihent a tér közepén néhány szalmabála, ám kétség nem fér hozzá, a legkisebbek számára idén is ott lesz a legkedvesebb az időt múlatni, felnőttek vigyázó tekintete s a színpadon szóló jó muzsika mellett...