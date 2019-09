Huszonnégyből semmi

Cristiano Ronaldo a Serie A történetének második legrosszabb szabadrúgáslövője – derül ki egy friss statisztikai kimutatásból. A Juventus támadója sokoldalúságával vált a történelem egyik, ha nem a legjobb gólszerzőjévé. Akcióból, közelről és távolról, fejjel, jobbal és ballal, illetve tizenegyesből is rendkívül veszélyes a kapura, ezért is egyedülálló a világon. Az egyetlen talány vele kapcsolatban: a szabadrúgások.

A Real Madridban is ő volt, a portugál válogatottban és a Juventusban jelenleg is ő a szabadrúgások első számú felelőse, pedig a számok (és a csapattársakban rejlő potenciál) ezt egyáltalán nem indokolják. Az Ultimo Uomo kimutatása szerint Cristiano Ronaldo 2018-as érkezése óta 18 szabadrúgást végzett el az olasz bajnokságban, de egyszer sem örülhetett. A liga történetében ennél több szabadrúgást csak egy játékos, Camillo Ciano (Frosinone) végzett el eredmény, azaz gól nélkül, ő 21-nél állt meg, miután csapata az előző szezon végén kiesett a Serie A-ból. Minden sorozatot figyelembe véve CR7 24 szabadrúgást végzett el Juventus-mezben (0 gól), ebből 15 a sorfalat találta telibe, 2-szer mellé lőtt, 7 alkalommal a kapus védett. (Összességében egyébként 48 mérkőzésen 30 gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki Juve-mezben, azaz majdnem minden meccsen közreműködik egy gólban.) Allegri, valamint a nyáron a torinói kispadon őt váltó Sarri bizalma azért is meglepő, mert a Juventus kerete bőven el van látva remek végrehajtókkal, elég csak Paulo Dybala és Miralem Pjanić nevét említeni, a bosnyák 6 szabadrúgást lőtt CR érkezése óta és egy gólt szerzett ezekből.

A statisztika egyébként nem sokkoló erejű, hiszen Ronaldo hatékonysága a La Ligában is negatív csúcsokat döntögetett. A spanyol bajnokságban 301 kísérletből 20 gólt szerzett (6,6 százalékos eredményesség) a Real Madridban töltött 9 éve alatt.