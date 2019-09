LAUFER IS LELÉPETT. Nem telik el nap, hogy az SZDP valamelyik tagja ki ne lépjen a pártból vagy ne mondjon le a tisztségéről.

Szerdán Ilan Laufer jelentette be, hogy lemond Viorica Dăncilă tiszteletbeli tanácsadói posztjáról, mert a kormányfő nem kérte fel, hogy elkísérje az Amerikai Egyesült Államokban tett látogatására, noha kiválóan ismeri a két ország kapcsolatait. Laufer – aki a Tudose-kormányban üzleti környezetért felelős miniszter is volt, később pedig kormányfőhelyettesnek és fejlesztési miniszternek is jelölték, csak Klaus Iohannis államfő visszadobta a javaslatot, ezért vigaszképpen kinevezték a miniszterelnök tanácsosának – egy éve Amerikában él, ahol a két ország közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok megszilárdítását célzó programot irányítja, idéntől pedig az SZDP tengerentúli szervezetének elnöke. (Agerpres)

MEGLEPŐ FORDULAT. A novemberi elnökválasztáson induló jelöltek népszerűségi rangsorának átrendeződését jelzi egy friss felmérés: a Socio Data közvélemény-kutató intézet szeptember közepén gyűjtött adatai szerint csökkent Klaus Iohannis támogatottsága, a második fordulóban pedig Viorica Dăncilă miniszterelnök lehet az ellenfele. A szeptember elején mért adatokhoz képes hat százalékkal, 40 százalékra esett vissza azok aránya, akik Iohannisra voksolnának, a nyáron még egy számjegyű bizalmi indexszel rendelkező Dăncilă azonban feljött 19 százalékra. Még meglepőbb, hogy a harmadik helyen Mircea Diaconu színész szerepel 16 százalékkal, lekörözve az eddigi második helyezett Dan Barnát, akinek ez a felmérés 15 százalékot adott. Theodor Paleologu 5, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök pedig 3 százalékon állt a múlt héten. Ami a pártokat illeti, továbbra is az NLP vezet 28 százalékkal, de az SZDP visszakapaszkodott a második helyre (25 százalékkal), a Barna–Cioloş-szövetség pedig harmadik lenne (22 százalékkal), ha most rendeznének parlamenti választásokat is. A felmérés a Pro Románia Pártnak 9, az NMP-nek és az RMDSZ-nek 5–5 százalékot jósol. (Adevărul)

TÖBB ÁLDOZAT IS LEHET. Korábbi támadójaként ismerte fel a Dâmboviţa megyei kislányt meggyilkoló holland állampolgárt egy másik, Iaşi megyei lány, aki a bántalmazás idején 8 éves volt. A kislányt édesanyja elmondása szerint csütörtökön a gyermekjogvédelmi igazgatóságon pszichológus jelenlétében kérdezte ki a rendőrség, három évvel azt követően, hogy a kocsijába csalta egy idegen férfi, kivitte a falu végére és ott simogatni kezdte. Mivel a kislány sikoltozni kezdett, a férfi visszavitte őt a ház közelébe és otthagyta. A szülők rögtön jelentették az esetet a rendőrségnek, de az elkövető nem került kézre, valószínűleg akkor is gyorsan elhagyta az országot. A kislányt a kihallgatás kissé felkavarta, de a fényképekről felismerte az azóta elhunyt Johannes Visschert. A hatóságok tovább nyomoznak, mert a férfi többször járt Romániában, és több áldozata is lehet. (Antena3)

ÁRA LESZ A SZÓRAKOZÁSNAK. Kifizettetnék a bevetés költségeit azokkal, akik indokolatlanul hívják a 112-es sürgősségi számot: a szenátus védelmi bizottsága elfogadta az erre vonatkozó javaslatot. „Az a személy, aki indokolatlanul hívja a 112-es hívószámot, mozgásba hozva az egész rendszert, személyzetet és technikát, fizesse a kiszállás minden felmerülő költségét. Számomra ez természetesnek tűnik, és lehet, hogy az indokolatlan hívások csökkenéséhez vezet” – mondta Nicu Fălcoi, a szakbizottság MRSZ-es tagja. Azt is közölte: a bizottság többségi szavazattal törölte a javaslatból azt a cikkelyt, amely előírta, hogy feltöltőkártyákat csak személyazonossági igazolvány alapján lehet vásárolni, mivel az sértette volna a személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozó uniós előírásokat. Fălcoi ezzel nem ért egyet, szerinte nyolc vagy kilenc európai országban is személyihez kötik a feltöltőkártyák vásárlását, de ez úgyis csak tervezet, amely végső alakját a képviselőházban nyeri el. (Agerpres)