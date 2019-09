Emlékezés Benedek Elekre

Sepsiszentgyörgyön ma 17 órától a Keresztes-házban a Székely Tündérország örökös követe című kiállítás megnyitója; könyvbemutató: Bardócz Orsolya–Nagy Nándor: Benedek Elek-emlékalbum – a kiadványt méltatja Szabó Zsolt irodalomtörténész, a Művelődés folyóirat munkatársa, egykori szerkesztője; az évforduló kapcsán köszöntőt mond Sorin Crișan rektor, a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár igazgatója; Benedek Elek-mesék Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó tolmácsolásában; 20 órától a Bod Péter Megyei Könyvtárban fényfestés – Benedek Elek emlékezete.*

Kisbaconban a Benedek Elek Emlékházban ingyenes látogatás: az emlékház udvarán megtekinthetők a történeti kiállítás, valamint a Benedek Elek meseillusztrációs rajzverseny alkotásai.

Könyvbemutató

Október 1-jén, kedden 18 órától Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ Sepsiszentgyörgyön a LibriM Könyvudvarban bemutatja Boér Hunor–Tamás Sándor Szentanna című kötetét. A bemutatón Tamás Sándor vetített képes előadást tart a Szent Anna-tó tér/képi megjelenítése 1914-ig címmel.

Színház

M STUDIO. Sírunk, nevetünk című előadását (koreográfus: Góbi Rita) október 5-én 19 órától és 17-én 21 órától a D-butan-T Színházfesztiválon játssza a társulat. Ugyancsak a fesztivál részeként, 18-án 21 órától a Lift című produkciót láthatja a közönség. Koreográfus: Fehér Ferenc. Az előadások a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban tekinthetők meg. Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Hitvilág

ÜNNEPI SZENTMISE LESZ BÖJTE CSABA ATYÁVAL október 3-án 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban. Az elsőcsütörtöki program: a szentmise után elmélkedést tart Böjte Csaba ferences atya, szentségimádást tart a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, rózsafüzér-imádság, gyónási lehetőség és gyűjtés lesz a Szent Ferenc Alapítvány számára.

IDŐSEK VASÁRNAPJA. A Sepsiszentgyörgy I. Vártemplomi Református Egyházközség az idősek iránti tisztelet és megbecsülés jegyében, szeretettel meghív minden 80. életévébe belépő és azon felüli egyháztagot, együtt a családtagjaival az idősek vasárnapjára, amelyet október 6-án 10 órától ünnepi istentiszteleten tartanak meg az új gyülekezeti teremben.

A népmese napja a könyvtárban

A Bod Péter Megyei Könyvtár két rendezvénnyel ünnepli a magyar népmese napját, mely egyben Benedek Elek születésnapja is. Ma 10–12, valamint 14–16 óra között a főtéren a könyvtár munkatársai által felolvasott mesék hangzanak el felvételről. Ezzel párhuzamosan óránként a Sláger Rádióban és a Szimplában is bejátszásra kerülnek ezek a mesék. A közöttük hallható zenei betétek részletek a Mozsikácska együttes dalaiból.

Ugyancsak a mai napon elemi osztályosok mesebarangoláson vesznek részt a könyvtárban: mesével fogadják őket, ezt követően pedig hamuban sült pogácsáikkal útnak indulnak, hogy különböző próbákat kiállva és a sárkányt legyőzve rátaláljanak az élet szellemi mankóira, a mesékre. Ezúttal a rétyi, gidófalvi, zaláni és maksai kisiskolások barangolnak a mesék útjain.

A könyvtár célja, hogy rendezvényei által a mese végigkísérje a szentgyörgyiek egész napját, és hogy a könyvtárba ritkábban látogató gyermekeket is megajándékozza.

Bőrművestanfolyam

Októberben bőrművestanfolyam indul – ha lesz elég jelentkező – a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítványnál. Oktató Szász Judit csíkdánfalvi származású, Sóváradon élő kézműves mester. Akit érdekel, hogyan készíthet magának vagy ajándékba bőr pénztárcát, erszényt, tarsolyt, táskát, övet, ékszert, lábbelit, jelentkezhet a 0744 580 491-es telefonon.

Tájékoztató találkozók

Az Alutus Regio Egyesület munkatársai a közeljövőben kiírásra kerülő LEADER-pályázati lehetőségeket október 1-jén, kedden Nagyajtán 11 órától az Áldás Házában és Bölönben 13 órától a polgármesteri hivatalban, október 3-án, csütörtökön Sepsibodokon 11 órától a Kakukk Csárdában és Sepsikőröspatakon 13 órától a polgármesteri hivatalban ismertetik.

Hulladékgyűjtési verseny

Október 1-jéig várják a Kovászna megyei tanintézmények nevezését a papír- és kartonhulladék-gyűjtési versenyre, amelyet a Tega Rt., az Öko Sepsi Társulás, az ADI SIMD (Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület) és az Eco Bihar Kft. szervez. A benevezett osztályok/csoportok a papírhulladékokra kilónként 20 banit, azaz tonnánként 200 lejt kapnak az Eco Bihar Kft.-től. A legnagyobb mennyiséget leadó tanintézmények össze­sen 6000 lejnyi értékjegyben részesülnek a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület felajánlásával. Az Öko Sepsi Társulás részéről szintén 6000 lejes értékjegyben részesülnek azok a csoportok/osztályok, amelyek a legtöbb papírt és kartont gyűjtötték.

A papírgyűjtéssel párhuzamosan a Tega Rt., a CCR Logistics és az Öko Sepsi Társulás elektromoshulladék-gyűjtési versenyt is szervez. A versenyre október 1-jéig tanintézmények, nagyobb csoportok és osztályok is nevezhetnek. A részvétel egyik alapfeltétele, hogy a csoportok/osztályok egyenként a két forduló alatt minimum 50 kg ilyen típusú hulladékot adjanak le. Az elektromoshulladék-mennyiségekre kilónként 20 banit, tonnánként 200 lejt kapnak a résztvevők értékjegyek formájában.

Részletek a tega.ro honlapon.

Tortoma Önképzőkör

Október 1-jén, kedden 19 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Közigazgatás és demográfia Erdővidéken – Egy fejezet a székelység kutatásából címmel Soós Kázmér, a BBTE Történelem és Filozófia Karának mesterszakos történészhallgatója tart előadást. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok út 33. szám alatti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt diszkriminációt elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjába ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Nagyborosnyón, kedden Cófalván, Várhegyen és Lécfalván a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban kedden 16.30-tól a szüreti mulatsággal egybekötött évadnyitó gyermektáncházban zenél a Folker együttes – szakmai partner a Hagyományok Háza Erdélyi Hálózat; 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak (kézzel formálható agyagedények készítése).