Medveveszély, még meddig?

Emberre támadt a medve Háromszéken. A nagyvad térségünkben eddig sorozatosan gazdaságokban, településeken garázdálkodott, pár medve nemrég még egy bálványosi szálloda élelmiszerraktárába és konyhájába is betört, de a lakókat mostanig nem bántotta. Pánikot, félelmet, riadalmat és keserűséget bőséggel okozott, ám most egy Kisborosnyó határában lévő esztenától elfutva egy házából kilépő férfit megsebesített. Az áldozat kórházba került, de nincs életveszélyben.

Csupán a megye területén is számos nyúlványa van a medveügynek. Legáltalánosabb a településeken, illetve környékükön okozott károk özöne, melyeket nem lehet legyintve elintézni azzal, hogy szegény macinak beszűkítették az életterét a galád erdőirtók. A bajok 2016-tól szinte folyamatosan szaporodnak, akkor ugyanis természet- és környezetvédelmet mímelve a Cioloş-kabinet megtiltotta a barna medve vadászatát, s ezáltal a populáció aránytalan növekedésnek indult, a nagyvad számos egyede közelebb húzódott a lakott településekhez, viselkedésük megváltozott. Bálványoson például olyannyira abszurddá fajult a helyzet, hogy hétvégi házak tucatjai váltak lakhatatlanná, mert betörnek oda a medvék, köszönik szépen, otthon érzik magukat az ingatlanokban. Ez tarthatatlan, ilyen a civilizált világban aligha fordul elő.

Persze, ismételten rögzíthető, hogy a medve természeti értéket jelent, ám mint minden értékkel, ezzel is kell tudni bánni, hiszen könnyen elkótyavetyélhető. De érdemes szem előtt tartani a fontossági sorrendet is, hiszen legfontosabb mégis az emberi élet biztonsága, az ember maga, s nem a vad. És nem jelentéktelenek az ember értékei, javai sem, munkájának eredménye. Nem elfogadható tehát, hogy gazdaságok, otthonok sokaságát veszélyeztesse, nem elfogadható, hogy egy dilettáns módon kezelt természetvédelmi ügy a végletekig eltorzuljon. Eközben a felelőtlenül kezelt medveügyben legszomorúbb a hatóságok és az állam tehetetlensége, közönye, hiszen elképzelhetetlen, hogy a medve értékesebb legyen, mint az emberi élet. Mifelénk pontosan ez az áldatlan állapot honosodott meg, ma ott tartunk, hogy a biztonságnál, az emberi életnél előbbre való a medve, köszönhetően az álérveknek és az emocionális jajongásoknak is.

Hosszú tétlenség után a szenátus végre döntött arról, hogy öt évre feloldanák a medvevadászat tilalmát, ám hosszú az út, míg ez a határozat jogerőre emelkedik. Az eddigi lépések az RMDSZ sikerét is jelentik e téren, ám a Mentsétek meg Romániát Szövetség egyik képviselője, Allen Coliban máris ágál e kezdeményezés ellen, az Európai Bizottsághoz kíván fordulni, mert szerinte minden jól van úgy, ahogy van. Ezzel mintegy jelzi a macizók népes táborának, folytassák csak az ellenkezést, a tényekkel való szembenézés helyett építgessék továbbra is légváraikat. Pedig a mostani állapot tarthatatlan, fontos lenne megnyugtatóan rendezni a medveügyet, hiszen állandósult a veszélyhelyzet, gyarapodnak a károk, sokan már az erdőbe is félnek kimenni. És akik ezt tétlenül nézik, ismételten és folyamatosan megalázzák, semmibe veszik mindazokat, akik megoldásban bíznak.