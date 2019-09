Benyújtják a bizalmatlansági indítványt

A kezdeményezők szerint a jelenlegi a legkárosabb az utóbbi harminc év alatt hatalmon volt kormányok közül, ezért meg kell buktatni, és egy „karcsúsított”, mindössze 15 minisztériumból álló kormányt kell létrehozni, amelyet hozzáértő, feddhetetlen és felelős emberek alkotnak. A dokumentumban arra kérik a törvényhozókat, hogy váltsák le az SZDP kezében lévő kormányt, mert csak így lehet megmenteni a romániai gazdaságot, egészségügyi és oktatási rendszert, valamint általában az állam intézményeit. Az SZDP-kormány menesztése után Románia a jelentős beruházások, az európai alapok felhasználása és a minőségi közszolgáltatások útjára léphetne, ahol a gazdasági növekedés alapja a termelés és az export – vélik a beadvány megfogalmazói, akik szerint a Dăncilă-kabinetnek már a május 26-i választások után le kellett volna mondania. Azt is sérelmezik, hogy két év és nyolc hónap alatt több mint 80 miniszter fordult meg a kormányban, amely számos lehetőséget elszalasztott az ország fejlesztésére, nem hívta le a rendelkezésére álló uniós alapokat és kevés pénzt fordított beruházásokra.

„Az Egyesülés sztrádája, a moldvai, az olténiai vagy a Nagyszeben–Piteşti autópálya ügye egy centit sem mozdult előre az SZDP-kormány alatt. A vasutakon a vonatok szinte hetente kisiklanak a tönkrement infrastruktúra következtében, és a vonatok már az elektromos rollereknél is lassabban közlekednek” – írják. Bírálják a kormányt azért is, mert elriasztotta a befektetőket, a külföldön élő román állampolgárokat nem tájékoztatta kellőképpen a levélszavazás lehetőségéről, és nem vonta vissza a büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvényét. Felróják az egészségügy, az oktatás, valamint a közmédia helyzetét is, és úgy vélekednek, hogy a kabinet átszervezésével Dăncilă csak be akarja csapni az ország állampolgárait.

A bizalmatlansági indítvány arra is kitér, hogy a „konfliktuskerülő” hírében álló Viorica Dăncilă miniszterelnöki funkcióját a bosszú eszközeként használta fel politikai ellenfeleivel szemben, munkatársait pedig nacionalista-soviniszta üzenetek megfogalmazására biztatta és eltűrte a gyűlöletbeszédet.