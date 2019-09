Mads Pedersen. Fotó: The Independent

Leedsből 12 fokban vágtak neki a kerekesek a heves esőzés miatt 262 kilométeresre rövidített távnak, amelynek zárásaként kilencszer teljesítették a harrogate-i körpályát. A 195 fős mezőnyben szerepelt magyar versenyző, ráadásul kettő is: a vb-újonc Dina Márton, valamint Kusztor Péter, aki a visszalépések miatt állhatott rajthoz pályafutása ötödik világbajnokságán. Dina két gyorsan meghiúsult szökési kísérletben is részt vett, a mezőnytől végül sikeresen elszakadó 11 fős szökésbe viszont nem került be. Bekerült viszont az idei Giro d’Italia győztese, az ecuadori Richard Carapaz, valamint a Vuelta a Espanán diadalmaskodó szlovén Primož Roglič, illetve a kétszeres Grand Tour-győztes, idén a várakozások alatt teljesítő kolumbiai Nairo Quintana, a csoportjuk négy perc feletti előnyt dolgozott ki. Dina 175 kilométerrel a cél előtt földre került, láthatóan megszédült, míg a kerékpárjáról leesett a lánc. Noha rövid idő után vissza­ült és tovább tekert, bő fél órával később feladta a viadalt.

A harrogate-i körpályán befogták a szökevénycsoportot, a kerékpárosok pedig bukás és a rossz körülmények miatt sorra szálltak ki a versenyből, így járt Kusztor Péter és a tavalyi győztes spanyol Alejandro Valverde is. A kimerült és átfázott versenyzők közül a záró kétszáz méterhez érve végül a tavalyi Európa-bajnok olasz Matteo Trentin indított erőtlen hajrát, ám Mads Pedersen könnyedén kikerülte, és 23 évesen megszerezte a dánok első világbajnoki címét. Ez volt idei második győzelme, egy hete a Grand Prix d’Isbergues-n diadalmaskodott. Harmadikként a svájci Stefan Küng zárt a rendkívüli körülmények között rendezett versenyen, amelyen 46-an értek célba.

Eredmények (férfi mezőnyverseny): 1. Mads Pedersen (Dánia) 6:27:28 óra, 2. Matteo Trentin (Olaszország) azonos idővel, 3. Stefan Küng (Svájc) 2 másodperc hátrány.