Mesebarangolás a könyvtárban

Nagy vidámság, gyermekzsivaj töltötte be hétfőn a Bod Péter Megyei Könyvtár folyosóit és lépcsőházát. A magyar népmese napja és Benedek Elek születésnapja alkalmából ugyanis "mesebarangolás” zajlott a könyvtárban, melyre a rétyi, gidófalvi, zaláni és maksai iskolákból érkeztek elemi osztályos gyermekcsoportok. Ezenkívül egy másik meglepetést is tartogatott a város lakóinak a könyvtár: a főtéren, a Sláger Rádióban és a Szimpla romkocsmában is népmesék hangzottak el felvételről, melyek előadói a könyvtár munkatársai voltak.