Az uniós parlament szakbizottsága tegnapi ülésén fenntartotta múlt héten megfogalmazott álláspontját, hogy összeférhetetlenség van Trócsányi László biztosi helye, valamint a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda tevékenysége között, Rovana Plumb pedig azért nem kapta meg az EP-s szakbizottság támogatását, mert nem számolt el olyan kölcsönökkel, amelyekből ingatlant vásárolt, illetve saját pártját támogatta.

Plumb a JURI tegnapi újabb ülése előtt levelet küldött a testületnek, amelyben azt írta: két ingatlant ajánlott fel hitelezőjének az EP-választások előtt felvett 800 ezer lejes kölcsön megtérítése címén, amelyet az illető elfogadott, így a JURI által megkérdőjelezett fedezetű és összeférhetetlenségi gyanút ébresztő tartozását rendezte. Jelölésének elutasítását ezért mélységesen elhibázottnak, az EP procedurális szabályzatával ellentmondónak nevezte. Plumb szerint a döntés elsősorban politikai jellegű volt, ugyanis azt az összeférhetetlenségi helyzetet, amelyre a bizottság hivatkozott, Plumb az első jelzésre megszüntette, illetve azt is sérelmezte, hogy az említett összeférhetetlenség valójában egy olyan finanszírozással kapcsolatos, amelyet a romániai választási törvény megenged. Rovana Plumb szerint a JURI-bizottság hibás hozzáállását a romániai ellenzék gerjesztette, élén Klaus Iohannis elnökkel. „Agresszívan negatív lobbit” folytatott ellene a Renew Europe EP-frakció vezetője, Dacian Cioloş, és attitűdjét átvette a JURI-bizottság elnöke is, aki szintén a Renew Europe csoport tagja. A biztosi tisztségre szintén esélyes Siegfried Mureşan EP-képviselő ugyancsak ellene kampányolt – állítja Plumb. „Sajnos ismét bizonyítást nyer, hogy a jobboldali politikai erők még Románia ellen is fellépnek, ha úgy kívánják politikai és választási érdekeik” – vélekedik az elutasított biztosjelölt.

Közben Klaus Iohannis államfő konzultációt kezdeményezett a témában Viorica Dăncilă miniszterelnökkel. Az elnök korábban felszólította a kormányfőt, hogy vonja vissza Plumb jelölését, a szociáldemokrata kormányzás újabb, az országot lejárató kudarcaként értékelve a jelölt leszavazását, ami kárt okoz Romániának. Iohannis szerdára hívta egyeztetésre Dăncilăt. A Mentsétek meg Romániát Szövetség és Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja alkotta szövetség európai parlamenti frakciója pedig azt kérte tegnap Klaus Iohannis államfőtől, hogy hívja konzultációra az EP-mandátummal rendelkező pártokat egy új biztos nevesítésének érdekében.

Viorica Dăncilă egy tegnap esti sajtótájékoztatón bejelentette, új javaslatot fog tenni az uniós biztosjelölt személyére vonatkozóan, mindazonáltal úgy vélekedett, hogy az elutasított biztosjelölt, Rovana Plumb esetében semmiféle érdekellentétről nincs szó. Dăncilă szerint a romániai jelölt helyzete politikai játszmának volt alávetve, „agresszív lobbi” folyt azért, hogy Románia jelöltje ne juthasson el a végső meghallgatásig.



Büntetik Trócsányit

Politikai lincselést folytattak Trócsányi László ellen, mert megvédte a magyar polgárokat a tömeges illegális migrációtól, és mert igazságügyi miniszterként ő volt a jogi határvédelem létrehozója – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tegnap. A képviselőcsoport közleményében azt írja: újabb durva és gyáva politikai akciót hajtottak végre a bevándorláspárti erők, amikor az Európai Parlament jogi bizottságának tegnapi ülésén úgy döntöttek, továbbra is megtorpedózzák Tócsányi László magyar biztosjelölt kinevezését. Mivel minden pontja valótlan és tényekkel cáfolható annak a levélnek, amelyet a szakbizottság az EP elnökének írt, Trócsányi László jogi lépések megtételét helyezte kilátásba – közölték.