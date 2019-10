Megfenyegette a nyomozótiszt az eltűnt lány édesanyját

A Luiza Melencu ügyében nyomozó Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) múlt héten a Szövetségi Nyomozó Irodához (FBI) fordult többek között egy mitokondriális genetikai vizsgálat elvégzése érdekében is, erre ugyanis nincs lehetőség egyik engedélyezett romániai szaklaboratóriumban sem. Az elmúlt hét elején a rendőrök jelentkeztek Monica Melencu házánál, hogy biológiai mintát vegyenek tőle az újabb vizsgálathoz, a nő azonban megtagadta a mintaadást. Néhány nappal később ugyanebből a célból beidézték a DIICOT-hoz, de nem jelent meg az ügyészségen, ezért ötezer lejes bírságot róttak ki rá. Pénteken elővezetési paranccsal mentek érte a rendőrök és csendőrök, de mind az asszony, mind az apja rosszul lettek, kórházba kellett szállítani őket. Szombat reggel végül Monica Melencu közölte, beleegyezik abba, hogy biológiai mintát vegyenek tőle, tegnap édesapja kíséretében utazott a fővárosba a rendőrség által rendelkezésükre bocsátott autóval.

Az intézetből kijőve Monica Melencu az újságíróknak elmondta, megalázta az egyik rendőrfelügyelő, és hogy akarata ellenére vettek tőle biológiai mintát egy újabb DNS-vizsgálathoz. „Időközben meggondoltam magam, nem akartam a mintavételt. Nem tetszenek a szabályok, amelyeknek alávetettek itt. Nem engedték meg, hogy elmagyarázzák nekünk, miről van szó. A rendőrfelügyelő dühös lett és egész egyszerűen megfenyegetett” – mondta Monica Melencu. Tonel Pop, a család ügyvédje szerint, amikor a laboratórium vezetője elkezdte magyarázni Luiza édesanyjának, hogy hogyan fog lezajlani a mintavétel, egy rendőrfelügyelő közbeszólt, megfenyegetve a szakembert, hogy hagyja abba. „Monica Melencu azért jött, hogy eleget tegyen a bírósági határozatnak. A kriminalisztikai laboratórium vezetője kezdte elmagyarázni a hölgynek, rajzokkal szemléltetve, hogy mi az a DNS, és mit fognak tenni vele az eljárás folyamán. Amikor a laboratórium vezetője belemerült a részletekbe, Ciobanu rendőrfelügyelő közbeszólt, hogy ő vezeti a nyomozást, és megtiltotta neki, hogy a magyarázatot folytassa, meg is fenyegette. A mintát levették” – állította az ügyvéd.

Tegnapi nyilatkozatában Klaus Iohannis államfő kérte Felix Bănilă, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) főügyészének lemondását, mert elégedetlen azzal a móddal, ahogyan a DIICOT a caracali ügyet kezeli.

Az Alexandra Măceşanu meggyilkolásával gyanúsított Gheorghe Dincă azt mondta, hogy ő ölte meg Luiza Melencut is. A DIICOT Caracal közelében talált is emberi csontmaradványokat, amelyekről kimutatták, hogy egy 15–19 év közötti nőtől származnak, de nem Alexandra Măceşanutól. A DNS-vizsgálattal most azt szeretnék kideríteni a hatóságok, hogy a csontok Luiza Melencutól származnak-e.