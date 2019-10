Táncházas évadnyitó Guzsalyaséknál

Mint minden október első keddjén, most is új évadot nyitott a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány a Míves Házban. Hagyomány szerint mesés gyermektáncházzal indítottak kedden.

A szép őszi napsütés is hozzájárulhatott, hogy nagyon sokan eljöttek, az előcsarnok megtelt babakocsikkal, a nagyterem apróságokkal és szülőkkel, nagyszülőkkel. Mintha idén csökkent volna az átlagéletkor, sok volt az egész apró gyerek, olyanok, akik szüleik öléből élvezték a történéseket. Benkő Éva előbb mesét mondott a körben ülő csemetéknek, aztán következett a táncos mulatság. A talpalávalót a Folker Együttes húzta. És járta a lába kicsinek, nagynak, hisz sok csemete anyukája kezét fogva állt be a körbe, és néhány nagymama, de apuka is került, aki gyerekének bátorságot adott a társas mulatsághoz. Akadt csöppség, aki épp csak állt, de a zenére önfeledten tapsikolt, s aki épp pihent, annak is mozgott a lába a ritmusra.

A táncház után kézműves-foglakozás következett, Máté Szentkirályi Imola vezetésével, Benkő Éva közreműködésével agyagot gyúrtak a gyerekek, edényeket igyekezve formázni. A foglalkozások folytatódnak: minden kedden fél öttől táncház a kicsiknek, utána agyagtárgyak készítése. Hétfőnként is lesznek gyermekfoglalkozások: nemezkészítés, szövés-előkészítés.

Kezdődnek a felnőttfoglalkozások is, fazekas-, tűzzománc- és ötvös-, nemezkészítő, kosárfonó tanfolyam, s ha elegendő jelentkező összegyűl, bőrműves is indul.