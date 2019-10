Zenés foglalkozások a múzeumban A Székely Nemzeti Múzeumban negyedik alkalommal szervezik meg a Meleté nevet viselő svájci–magyar közös projektet, melynek célja, hogy svájci zenepedagógusok a német nyelvterületen elterjedt alapfokú zenei oktatást (Musikalische Grundausbildung) Sepsiszentgyörgyön is megismertessék.

A zenei foglalkozássorozat vezetői idén Noëmi Bischof, Jonas Gassmann és Salat-Zakariás Soma lesznek, akik október 13–17. között három különböző programmal is várják a zene varázslatára nyitott gyerekeket és felnőtteket. A hét egy tanárképző napi kurzussal is bővül. Október 13-án, vasárnap 14–17.30 óráig várnak minden olyan érdeklődőt, zenészt, pedagógust, aki a csoportos zenei alapoktatás eszközeivel ismerkedni szeretne.

Október 13–17. között naponta 18–19 óráig ritmuskurzusra várja az érdeklődőket Noëmi Bischof és Salat-Zakariás Soma. A Stomp együttes által inspirált kurzuson a többnyi­re szemétnek mondható, újrafelhasználható anyagok és hétköznapi tárgyak hangszerekké alakulnak, majd ritmikus elemekkel ötvözve zenei hangszerekként szólalnak meg, rendkívüli élményben részesítve a jelentkezőket. Ugyancsak ebben az időszakban 19.30–21 óráig Jonas Gass­mann karvezető vár minél több jelentkezőt, gyerekektől felnőttekig minden korosztályt egy nem hétköznapi vokális képzésre. Ezen a zenei utazáson az együtténeklés újszerű és inspirálóan felemelő élményt biztosít majd.

A kurzusokra jelentkezőknek nem kell zenei ismeretekkel vagy hangszertudással rendelkezniük. Jelentkezni a foglalkozás típusának, illetve a résztvevő nevének, életkorának megadásával a meletebaratok@gmail.com e-mail-címen lehet október 10-ig. Bővebb információkkal a Székely Nemzeti Múzeum titkársága szolgál 12–15 óráig a 0267 312 442-es telefon­számon.

Meghívó az emlékházba

A volt politikai foglyok emlékházában berendezett, Nagy Imre életútját bemutató emlékkiáltás október 21-ig még megtekinthető. A kölcsönző Nagy Imre Társaság ezután visszaviszi Budapestre a tárlatot. Ajánlják a középiskolák történelemtanárainak, hogy éljenek a lehetőséggel és vigyék el tanítványaikat megismerni azt a politikust, aki a magyar forradalom és szabadságharc élére állt és ezért mártírhalált kellett elszenvednie. Akik meg akarják tekinteni a kiállítást, időpont-egyeztetés miatt hívják a 0726 237 944-es (Török József) vagy 0748 511 050-es (Puskás Attila) telefonszámot.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Kópé – kanadai–amerikai animációs, vígjáték, családi film, magyarul beszélő és Hercegnő csodaországban – orosz animációs családi film, románul beszélő; 18 órától Rambo V.: Utolsó vér – amerikai akcióthriller, kalandfilm, román felirattal; 18.15-től Az aranypinty – amerikai vígjáték, dráma, román felirattal; 20 órától Az – Második fejezet – amerikai–angol thriller, román felirattal; 21 órától Joker – amerikai krimi-dráma, román felirattal. Telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Filmtettfeszt

Október 2–6. között zajlik Erdély városaiban a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle. Kovásznán a Művelődési Központban ma 11.30-tól vetítés gyerekeknek: Ternovszky Béla – Macskafogó, 19 órától nagyjátékfilm: Reisz Gábor – Rossz versek. Pénteken 16 órától magyar rövidfilmek: Tóth Barnabás – Susotázs, Cristina Groşan – Átalakítás folyamatban, Andrasev Nadja – Szimbiózis, Vincze Zoltán – A hívás; 18 órától nagyjátékfilm: Schwechtje Mihály – Remélem, legközelebb sikerül meghalnod :), 20 órától Goda Krisztina – BÚÉK. A belépés ingyenes.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A társulat Tiszta című új néptánc-színházi előadása (rendező és koreográfus Juhász Zsolt) ma 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön a Háromszék táncstúdióban. Jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a biletmaster.ro oldalon lehet. Ugyanitt foglalhatóak helyek a darab következő, október 16-i sepsiszentgyörgyi előadására is.

Mozgásművészet

Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Kulturális Alapítvány Táncstúdiójában, az Olt utca 1. szám alatt a 2019–2020-as új évad tanfolyamaira várják október 15-ig az érdeklődőket. Jelentkezni személyesen lehet munkanapokon 17–19 óráig. A következő kurzusok indulnak: klasszikus balett, kortárs tánc (8 éves kortól), társasági táncok az IDFSC nemzetközi táncprogram előírásai szerint diákoknak és felnőtteknek kezdő és haladó szinten (keringők, tangó, szamba, salsa, rumba, csacsacsa, jive stb.), lakodalmi táncok (a fiatal pár, az örömszülők felkészítése a különleges alkalomra), privát tréning (személyre szabott alakformálás). Új mozgásformák: klasszikus balett és modern tánc felnőtteknek, Ágó-GYM – speciális alakformáló mozgásrendszer nőknek, moderntánc-oktatás diákoknak stílusonként, bellydance fitnesz és meditációs torna (minden korosztálynak).

Telefon: 0722 233 774. További információk a Face­bookon: @live­artdancestudio.

Zene

KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI először turnézik Erdélyben. Sepsiszentgyörgyön október 19-én, szombaton 20 órától lépnek fel. Jegyek elővételben kaphatók a Művész mozinál keddtől péntekig 15–18 óráig. Érdeklődni a 0745 589 214-es és a 0746 208 811-es telefonon lehet.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

TAGDÍJFIZETÉS. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas­egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházban.

TÁJÉKOZTATÓ TALÁLKOZÓK. Az Alutus Regio Egyesület munkatársai a közeljövőben kiírásra kerülő LEADER-pályázati lehetőségeket csütörtökön Sepsibodokon 11 órától a Kakukk csárdában, Sepsikőröspatakon pedig 13 órától a polgármesteri hivatalban ismertetik.

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÍVBETEGEK EGYESÜLETE csütörtökön 17 órától tartja találkozóját a Gyermekjogvédelem épületében.

ELŐADÁS. Molnár Etele atomfi­zikus, az ELI-NP Bukarest, Goethe University Frankfurt és a University of Bergen kutatója angol nyelvű előadást tart Resistive dissipative magnetohydrodynamics from the Boltzmann-Vlasov equation címmel pénteken 16 órától Sepsiszentgyörgyön a Pro-Vitam Munkás utca 16. szám alatti diagnosztikai központjának konferenciatermében.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Sepsiszentkirályban a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és a dosszi­ék összeállításában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok út 33. szám alatti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Jelölés Közösségépítő nő díjra

Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete idén 4. alkalommal adja át a Közösségépítő nő díját, amely által elismeri azon hölgyek eddigi munkásságát, akik a közösség javát szolgálták, építették. Az elismerésre javaslatot tehet minden kézdivásárhelyi vagy kézdiszéki lakos október 7-ig az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének Facebook messengerén (facebook.com/haromszekinok). Kérik, a jelölő indokolja meg, hogy miért javasolja az illető személyt, és emelje ki közösségépítő munkásságát. Az elismerést október 11-én, pénteken 18 órától az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének születésnapján adják át.