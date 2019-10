A 19 órakor kezdődő Sepsi-SIC–Brassói Olimpia mérkőzéssel rajtol ma a női kosárlabda Nemzeti Liga 2019/2020-as idénye. A találkozónak a Sepsi Aréna ad otthont, itt játszották az előző idény utolsó meccsét is. Eredetileg a párharcra a szomszédos városbéli D. P. Colibași Sportcsarnokban kellett volna sor kerüljön, ám az a terem más eseménynek ad otthont, így az idénynyitó összecsapás átköltözött Sepsiszentgyörgyre.

Mint ismeretes, a román élvonalbeli bajnokságban 13 csapat lesz érdekelt, amelyeket földrajzi elhelyezkedésük szerint egy hetes és egy hatos csoportba osztottak a szakszövetségnél. Így a Kézdivásárhelyi SE alakulata a Nyugati csoportba került, míg a címvédő Sepsi-SIC-et a Keleti csoportba osztották be. A céhes városbeli kék-fehérek mellett a Nyugati csoportban a tavalyi döntős Szatmárnémeti VSK, a bronzérmes Aradi ICIM, a Kolozsvári U, a Nagyváradi CSU és a Marosvásárhelyi Sirius, míg a Keletiben a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek mellett a Brassói Olimpia, a Bukaresti Rapid, az Agronómia Bukarest, az Alexandriai MSK, a Konstancai Phoe­nix és az örök rivális Târgoviște kapott helyet. A kézdivásárhelyi érdekeltségű csoportban ott volt még a Nagyszebeni MSK is, amely azonban szeptember elején visszalépett a pontvadászatból.

A Sepsi-SIC és a Brassói Olimpia az előző szezonban ötször – négy bajnokin és egy kupameccsen – találkozott egymással, s mindegyik párharc a zöld-fehérek sikerét hozta, akárcsak a hétvégi Sepsi Kupa döntője, amit Zoran Mikes tanítványai 97–52 arányban nyertek meg. „Az előttünk álló időszak nagyon zsúfolt, hiszen a következő tíz napban négy bajnoki mérkőzést játszunk, nemsokára pedig az Európa-kupa is elkezdődik, szóval bízom abban, hogy készen állunk a feszített tempóra. Nem panaszkodhatunk a versenynaptárunkra, hiszen azért dolgoztunk keményen az elmúlt hetekben, hogy készen álljunk az előttünk álló megterhelő hónapokra. Az biztos, hogy nehéz feladat előtt állunk, de meg kell mutatnunk, hogy erős fából faragtak. A legjobb tudásunk szerint játszunk, megpróbálunk minden ellenfelünk számára kemény diónak bizonyulni, és reméljük, néhányuk foga belénk is törik. Ezzel egy időben igyekszünk élvezni a játékot a nagyon jó és erős csapatok ellen is” – nyilatkozta érdeklődésünkre a bajnokcsapat bosnyák trénere. Az esti mérkőzés keretéből a sérült Alyssia Brewer mellett hiányzik Orbán Nikolett is, aki az U23-as női román válogatott tagjaként részt vesz az október 2–6. között Kínában zajló három–három elleni világbajnokságon.

Ma a Keleti csoport első fordulójában még egy mérkőzést rendeznek. 20.15-től az Agronómia Bukarest fogadja a szintén fővárosi Rapidot. A nyitókör harmadik összecsapását, az Alexandria és a Târgoviște közötti párharcot várhatóan november 11-én játsszák majd le, a Konstancai Phoenix pedig szabadnapos ebben a fordulóban. A Nyugati csoportban csak jövő szerdán indul a küzdelem, a Kézdivásárhelyi SE a Marosvásárhelyi Sirius otthonában kezd. (tibodi)