Okostelefon-billentyűzet vakoknak

Következő írásunk

Nyíltak még a virágok a községközpont szabadidőparkjában, kegyesen bánt velük a korai dér. Ritka a vidéken az ilyen rendezett pihenőhely, szívében a gyermekek számára is védett helyen meghúzódó játszótér található. Szemétnek nyoma nincs, a randalírozásnak sem – ezt a helybeli fiatalság javára írjuk –, és miként a helyi rendőrség parancsnoka, Ördög László elmondta, a közbiztonság gyeplőjét igyekeznek kezükben tartani. Felfrissítette a tovatűnt szeptember végi eső a „zöldülékeny birodalmat”, ami arra is jó volt, hogy a kemény agyagos földből is a napra kerülhetett eddig az utolsó krumpli­gumó.