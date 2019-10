A tervezet értelmében új metropolisz­övezeteket lehet létrehozni, azt követően pedig befektetésekre támogatást pályázni. A Mentsük meg Romániát Szövetség (MRSZ) törvényhozói csak a negyvenezer lakosnál nagyobb városoknak szánták volna a támogatást. „Eredeti formájában a tervezet mindössze hat romániai városnak kedvezett, hiszen minden más romániai municípium 40 ezer lakosúnál kisebb, így például Székelyudvarhely vagy Szászrégen is az MRSZ által megszabott küszöb alá esett volna. A megyeszékhelyek a jelenlegi törvények értelmében is kialakíthatnak metropoliszövezetet” – nyilatkozta a hírlevél szerint Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője azt követően, hogy a felsőház plénuma döntő házként elfogadta a módosítást is tartalmazó tervezetet.

A jogszabály az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe. Előreláthatólag a következő EU-s finanszírozási ciklusban lesz egy elkülönített alap, amelyből a metropolisz­övezetek fejlesztésére lehet pályázni. Háromszékről az egyetlen érintett város Kézdivásárhely.

Bokor Tibor polgármester örömmel fogadta a hírt, és kifejtette: már nagyon rég várta ezt a lépést, mivel a kisebb városok látványosan alulmaradtak a nagyobb városokhoz és főleg a megyeközpontokhoz képest. A majdani jogszabály lehetőséget biztosít a kisebb megyei jogú városoknak, közöttük Kézdivásárhelynek is, hogy pályázat nélkül uniós pénzforrásokat tudjanak felhasználni térségük lakossága életszínvonalának a javítása érdekében. „Ezt egy rendkívül fontos előrelépésnek tartom, hiszen mindannyian tudják, hogy Kézdivásárhely Kézdiszék fővárosa, ide járnak be a környéken lakó emberek dolgozni, tanulni, művelődni, sportolni, az egészségügyi ellátást is mi biztosítjuk számukra. Az új pénzforrási lehetőség hozzá fog járulni a város által nyújtott szolgáltatások minőségi javításához, és az is felmerülhet, hogy a terelőúton kívül a helyi szállítást mi oldjuk meg a környező településekre. Minderről a közeljövőben fogunk tárgyalni a kézdiszéki polgármesterekkel” – mondotta az elöljáró.