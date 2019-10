Az erdővel ismerkedtek a gyerekek

Nyílt napot szervezett a Zágoni Magánerdészet. Az elmúlt pénteken lezajlott eseménnyel a gyerekeket célozták meg az erdészek: az volt a szándék, hogy a kicsikkel megismertessék az erdőt, az ott zajló folyamatokat, a fák fajtáit, a természetes beerdősödés vagy az emberi beavatkozással megvalósuló újratelepítés menetét. Nem utolsósorban ösztönözni próbálják a gyerekeket az erdészeti pálya választására – mondta el érdeklődésünkre Porzsolt Levente, az erdészetet vezető erdőmérnök. A nyílt napra a Székelyföldi Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók Szövetsége programjának részeként került sor, hasonló eseményeket szervezett többek között a gyergyószentmiklósi, a székelyudvarhelyi és a parajdi magánerdészet is.

A pénteki események sora a Zágonhoz közel lévő Dékán erdőrészben kezdődött. Az eső miatt a vártnál kevesebb gyerek vonult ki a helyszínre, de kísérőkkel, felügyelőkkel együtt számuk így is meghaladta az ötvenet.

Az erdei bemutató helyszínéül egy öt évvel ezelőtt létesített ültetvényt és annak környezetét választották. Itt korábban szú támadta meg az idősebb fákat, ezért kellett ezeket kivágni. Emberi erővel lucfenyővel ültették be a teret, a természetes újulás során a bükk is megjelent itt. A környező nagy erdőben ugyancsak megfigyelhető volt a természetes újulás, így a gyerekek jól megérthették az erdők fiatalodásának természetes, illetve emberi beavatkozással zajló folyamatát – mondta el érdeklődésünkre Porzsolt Levente. Ugyancsak az erdőben, az élő valóságban mutattak be a szakemberek különböző fafajtákat, előnyben részesítve az őshonosakat.

Később a Mikes–Szenkereszty-udvarház parkjában folytatódtak az események – itt volt kitűzve a Zágoni Magánerdészet újonnan készült címeres zászlaja is. Az erdészek csoportosan foglalkoztak a gyerekekkel, többek között rajzokon, illetve fatörzskorongokon mutatták be az évgyűrűket, azok jellegzetességeit, értelmezhetőségeit.

Porzsolt Levente összegzésként elmondta: a nagyközönség számára is világossá szeretnék tenni, hogy nem a fák kivágása az erdészet egyetlen célkitűzése, számukra a legfontosabb a szakszerű erdőgazdálkodás, amely biztosíthatja az erdők folyamatosságát, az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát, hogy erdőink átadhatóak legyenek a jövő nemzedékeinek. Ugyanakkor próbálják ösztönözni a gyerekeket, hogy erdészeti tanulmányokat folytassanak szakiskolai, líceumi vagy egyetemi szinten. Zágonban és környékén folyamatosan szükség van erdészeti szakemberekre, ha nem is azonnal, de előbb vagy utóbb mindig lesz hely az erdészeti hivatalban – hangoztatta az erdőmérnök.

A Zágoni Magánerdészet 15 évvel ezelőtt alakult. Jelenleg 25 erdészeti szakemberrel működik, több mint 21 ezer hektáron folytatnak erdőgazdálkodást. A megyén kívül is van általuk kezelt erdőrész, Buzău megyéből – a két megye határán – egy 2000 hektáros erdőterülettel csatlakoztak a zágoni erdészethez.