A tizenötödik egyetemi tanévnyitó Kézdivásárhelyen

Pénteken indítja útjára Napkapu névre keresztelt erdőültetési és környezetnevelési programját a Háromszéki Közösségi Alapítvány. A program első összetevője a nevelési lesz, amely során kilencszáz diáknak hívják fel a figyelmét az erdők fontosságára, valamint a faültetés világába is elkalauzolják a fiatalokat vetítéssel egybekötött előadás-sorozat segítségével. A nevelési, felvilágosítási sorozattal párhuzamosan indul a kétirányú adománygyűjtés is, melynek célja közösségi összefogással előteremteni a tavasszal elültetendő facsemeték anyagi fedezetét. A korábban már bejelentetteknek megfelelően a program nevét is adó Napkapu – Péter Alpár szobrászművész alkotása – létrejötte is célegyenesbe került.