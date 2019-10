A második forduló esélyese

Ő jelen állás szerint 16,6 százalékon áll. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) közös jelöltje, Dan Barna csupán a harmadik 14,2 százalékkal, a szociáldemokrata miniszterelnök, Viorica Dăncilă pedig csupán a negyedik 12,4 százalékkal. Őt Theodor Paleologu, a Népi Mozgalom Párt jelöltje követi 7,7 százalékkal, a sort az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor folytatja 3,8 százalékkal. A felmérés során rákérdeztek a pártpreferenciákra is. Itt a Nemzeti Liberális Párt 27,7 százalékkal az első, a Szociáldemokrata Párt pedig jócskán lemaradva, 19,5 százalékkal a második. Az MRSZ 17,9 százalékkal felfért a dobogó harmadik helyére, míg a negyedik a Pro Románia 9,1 százalékkal. Az LDSZ 6,2 százalékon áll, a PLUS 5,2-n, és az RMDSZ is jócskán a parlamenti küszöb fölött van a maga 5,3 százalékával.