Szombaton szavaznak a bizalmatlansági indítványról

A Románia újjáépítéséhez sürgősen meneszteni kell a Dăncilă-kormányt címet viselő dokumentumot 237 törvényhozó látta el kézjegyével a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, a Népi Mozgalom Párt, a Pro Románia párt, a kormánykoalícióból augusztusban kilépett Liberálisok és Demokraták Szövetsége és az RMDSZ részéről, de a nemzeti kisebbségek, a függetlenek, sőt a Szociáldemokrata Párt soraiból is aláírták néhányan. A bizalmatlansági indítványt az iktatásától számított öt napon belül fel kell olvasni a kétkamarás román parlament együttes ülésén, majd három nappal később, szintén a két ház együttes ülésén rendeznek vitát és szavazást a kormány sorsáról. A kormány leváltásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra van szükség.

Romániában a mindenkori ellenzék minden parlamenti ülésszakban kísérletet tesz a kormány megbuktatására, de most először fordult elő, hogy egy ilyen kezdeményezést több törvényhozó támogatott kézjegyével, mint amennyi a kormány megbuktatásához szükséges. Ennek ellenére nem vehető biztosra a siker, hiszen ez azon múlik, hogy a bizalmatlansági indítvány megvitatásakor jelen lesz-e, illetve megszavazza-e az indítványt a törvényhozók több mint 50 százaléka – az ellenzéki pártok szerint ugyanis az SZDP épp a hiányzásokban reménykedve időzítette munkaszüneti napra a vitát és a voksolást.

Viorica Dăncilă kormányfő kedden ismételten kifejezte meggyőződését, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványa most sem több komolytalan színjátéknál, nem nyújt valós alternatívát, és a kormánybuktatás nem fog sikerülni. Az ellenzéki politikusok sorra leszögezték, hogy akár vasárnap is ott lesznek a parlamentben, és a kormány menesztésére fognak szavazni. Az RMDSZ álláspontját Cseke Attila szenátusi frakcióvezető közölte: szerinte a kormányválságot meg kell oldani. Van elég szavazat ahhoz, hogy új többség alakuljon a bukaresti parlamentben, ennek próbája lesz a bizalmatlansági indítványról való szavazás – jelentette ki. Hozzátette: az RMDSZ törvényhozói aláírták és meg is fogják szavazni azt.