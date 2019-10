Zsandárok az Óriáspince-tetőn

Fent a tetőn már jól láttuk, több „fészket” alakítottak ki. Az Eresztevényből érkező előbb a vágtapályán találhatót pillantja meg, aztán balra, az emlékmű alatt kettőt és hátul, az erdő alatt is egyet. Mindenik jellemzője, hogy ott egy-egy terepjáró vagy furgon, mellette sátor, 360 fokos térfigyelő kamera, s a fészek fölött egy árbócon román zászló. Egyes fehér terepjárókat terepszínű álcahálóval borítottak be (ilyenek voltak Úzvölgyében is), de azokra is felhívja a figyelmet a zászló. A csendőrség ismert kék színű furgonjaiból több is jelen volt, ugyanakkor néhány más színű, de belügyes rendszámú haszongépjármű is látható. Csendőrök és civil ruhás férfiak és nők nyüzsögtek egy-egy fészek körül – megkérdeztük, mi folyik ott. A válasz: „műszaki ellenőrzés”. Ennyi!

Érdeklődtünk a Kovászna megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőségen is arról, hogy mi zajlik a tetőn. Nem ők, a bukaresti csendőrség gyakorlatozik, tudtuk meg, de további érdeklődésünkre Ionel Mănăilescu szóvivő azt válaszolta, nincs felhatalmazása többet elárulni.

Deszke János, Maksa község polgármestere kérdésünkre azt mondta: két hete bejelentették, a román zsandárság gyakorlatozik ott szerdán és csütörtökön.