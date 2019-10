Szilva – az ősz ajándéka

A Kárpát-medence legelterjedtebb gyümölcse, mely felhasználhatóságát tekintve igen sokoldalú, ennek ellenére leggyakrabban lekvár vagy jóféle pálinka készül a szilvából. Az aromás hamvaskék gyümölcs azonban főfogás hozzávalójaként is megállja helyét, de leves, desszert, savanyúság formájában is gazdagíthatja étrendünket. Bizonyos források szerint már a rómaiak is kedvelték, Kis-Ázsiából és a Kaukázus vidékéről hozták magukkal és terjesztették el Európa-szerte. Összeállításunkkal arra próbáljuk olvasóinkat ösztönözni, hogy bátran főzzenek szilvával, és amennyiben nem idegenkednek az új ízélményektől, társítsák az ásványi anyagban gazdag gyümölcsöt akár szokatlan hozzávalókkal is.