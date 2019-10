Annak ellenére, hogy az előszezonban több edzőmeccset is játszott a két csapat, nagyon idény elejei formájukat mutatták a szerda esti találkozó első perceiben, és itt is, ott is több hiba is becsúszott a játékba. Az első pontot a vendégek szerezték, amire Andra Mandache válaszolt gyorsan. Újabb olimpiás kosár után Kristina Topuzović egyenlített ismét, majd a brassói együttesnek sikerült meglépnie, igaz, csak három pontra (5–8). A párharc 5. percében 9–11 volt az állás, kevéssel később a kispadról érkező Natalie Butler egálra hozta a mérkőzést (11–11). Innen már a zöld-fehérek irányították a küzdelmet, és a negyed végére ötpontos előnyt hoztak össze (20–15).

A második játékrész elején ritmust váltottak Zorán Mikes tanítványai, és a 12. percben már 25–15 volt az állás. Lányaink eredményes támadása mellé egy jól záró védelem is párosult, így a Sepsi-SIC előnye folyamatosan gyarapodott. Jelena Vučetić egy triplával kapcsolódott be a pontgyártásba (40–21), s a Cenk alattiak képtelenek voltak kosarat szerezni. Az első félidő hajrájában Mandache két duplát is elsüllyesztett, a dudaszó előtt pedig a brassóiak voltak eredményesek a hárompontos vonalon túlról (44–26).

A nagyszünetben kissé ellazultak a csapatok, újfent jöttek a hibák, és mindkét oldalon kevés kosár esett. Ennek ellenére a 25. percben plusz húsz volt a házigazdák javára (49–29), s a zöld-fehérek az éppen elrajtolt idény első diadala felé haladtak. A negyed második felére rendezte sorait a Sepsi-SIC, és a mieink megnyugtató előnyről várták az utolsó szakasz (58–31). A 33. percben már 31 ponttal vezetett a hazai csapat (62–31), a folytatásban pedig Biljana Pešović pontozott büntetőből, majd Nikolina Zubac a gyűrű alól szerzett kosarat a Brassónak (62–35). A vendégek jó sorozatát Vučetić két triplája törte meg (68–35), innen pedig már nem volt kérdés a győztes kiléte (76–43). A címvédő szentgyörgyi együttesnek úgy sikerült megnyerni első bajnokiját, hogy sérülés miatt hiányzott a pályáról Jovana Pašić.

A szerda esti meccset Butler dupla duplával, azaz 12 ponttal és 10 lepattanóval zárta, míg Vučetić lett a találkozó legeredményesebb játékosa a maga 15 pontjával. A vendégektől hárman is szereztek legalább 10 pontot, a legtöbbet, azaz 13-at N. Zubac szórt a zöld-fehérek kosarába.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: Sepsi-SIC–Brassói Olimpia 76–43 (20–15, 24–11, 14–5, 18–12) Mintegy 1000 néző. Vezette: Alexandru Stamate, Csíki Zsolt, Claudia Telciam. Sepsi-SIC: Demeter 8, Topuzović 10/3, Mandache 13, Gödri-Părău, Givens 12–Cătinean, Mârne-Nagy 4, Vučetić 15/9, Kovács 2, Butler 12. Edző: Zoran Mikes. Brassói Olimpia: Lyons 6, Pešović 10, Al Ash Hab 2, N. Zubac 13/9, Filip–Brezan, Dumitru, Hoțuc, D. Zubac 10/3, Pătrașcu, Voica 2. Edző: Dan Calancea.