Egy ideig kétséges volt, hogy sikerül-e megszerezni a támogatást. Ahhoz, hogy egy projekt támogatható legyen, legkevesebb ötven pont kellett. Az elbíráló hatóság több kiegészítést is kért a pályázathoz, pontosítást annak adataival kapcsolatban, ezért is meglepő, hogy végül 88 pontot sikerült begyűjteni a lehetséges százból – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Felidézte azt is, hogy az uniós finanszírozási lehetőség – amelynek megjelenésére nagyjából három évet várt az önkormányzat – a tó környékének rendezésére csak felemás megoldást kínál, hiszen a becsült, megközelítőleg 17,8 milliós összköltségvetésből mintegy 9,3 millió lej hívható le vissza nem térítendő támogatásként, a fennmaradó 8,5 millió lej körüli összeg önrész. Ebből kell fedezni egyebek mellett a tó medrének kialakítását, a középen található szigeten a zöld­övezet egy részének rendezését, illetve az odavezető hidak kialakítását, s több, a lakosság által kért elem létrehozását is.

Az alpolgármester szerint egyelőre csak az értesítést kapták meg arról, hogy elnyerték a támogatást, a finanszírozási szerződést még nem írták alá. Amint ez megvan, versenytárgyalást hirdetnek a műszaki terv elkészítésére, s elindítják a közbeszerzési eljárást a kivitelező kijelölésére. Tóth-Birtan Csaba szerint 2020 elejétől számolhatnak a közbeszerzések elkezdésével, majd ezek menetétől függően leghamarabb az év második felében juthatnak el oda, hogy beszélni lehessen a munkálatok elkezdéséről. Jelentős területrendezési munkálatról van szó, amelyhez csak nagyobb vállalkozások rendelkeznek megfelelő gépparkkal. A pályázat lezárásának határideje 2023.

Amint arról beszámoltunk, az önkormányzat az év elején egy határidő-módosítás nyomán kapott lehetőséget arra, hogy a múlt évben elfogadott látványterv alapján benyújtsa a tó környékének rendbetételét célzó pályázatát, miután a leadási határidőt a 4-es intézkedési tengely kiírásai esetében 2018 decemberéről idén március végére halasztotta a fejlesztési ügynökség. Az önkormányzat azt szerette volna, ha a kivitelezési tervet ugyanaz a csapat készítette volna el, amelyik tavaly május elején a látványterv-pályázatot megnyerte. Bokor Milán és Bölöni Botond azonban nem vehetett részt az elektronikus közbeszerzési versenytárgyaláson, így végül egy târgoviștei csapat nyerte el a megbízást a tervkészítési, megvalósíthatósági tanulmány összeállítására. Utóbbiaknak azt a feltételt szabták, hogy kötelező módon vegyék figyelembe a látványtervet.

A korábban bejelentettek szerint a jelenlegi gazos terület helyett gondozott zöldövezet lesz, a tó körül kivilágított sétány, futópálya, valamint labdázó-, pihenő- és illemhely várja majd a közönséget, lesz egy kisebb parkoló és kávézó is, amit természetesen nem a polgármesteri hivatal működtet, hanem bérbe fogják adni. A pályázati kiírás eléggé beszűkítette az önkormányzat mozgásterét, mivel a megcélzott területnek mind­össze tíz százaléka lehet beépített (és ebbe például a járdák is beleértendőek), a többinek zöld felületnek kell lennie – legkevesebb ezer négyzetméter. Amint azt jeleztük, kimaradt a megvalósíthatósági tanulmányból a szigeten álló egykori cukrászda alatti 250 négyzetméteres terület, amely magántulajdonban van. A tulajdonos még a beruházás előkészítése idején válasz nélkül hagyta az önkormányzat megvásárlási ajánlatát, így a szigetnek csak köztulajdonban lévő felületeivel számolhattak.