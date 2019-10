Az avatási ünnepséget október 26-án tartják – közölte Zelenák József sepsiszentgyörgyi lelkész, aki azt is elmondta: eredetileg a reformáció 500. évfordulójára tervezték a szobor átadását, ez azonban nem sikerült, így kerül rá sor két évvel később. A szoborra az egyház még mindig fogad adományokat – nem csupán a hívektől –, és a városháza is jelentős összeggel, 143 ezer lejjel járul hozzá. Az összeg kiutalását a szeptemberi rendes tanácsülésen szavazta meg a testület. Az erre vonatkozó tervezetet ismertetve Tóth-Birtan Csaba alpolgármester közölte: azzal, hogy Kálvin János és Dávid Ferenc után Luther Mártonnak is emléket állítanak, kiegészül a vallási reformátorok szoborköre Sepsiszentgyörgyön.