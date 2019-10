Caracali ügy: újabb lemondás

Bănilă szerint az általa vezetett intézmény nem hibázott, helyesen járt el. Kedden még azt közölte, hogy gyávaság és felelőtlenség lenne lemondania. Tegnap azonban bejelentette, hogy benyújtotta becsületbeli lemondását a legfőbb ügyésznek, ugyanakkor továbbra is elutasította az elnök vádját, miszerint képességeit meghaladná az egész Romániát megbotránkoztató caracali gyilkosság kivizsgálása.

Bănilă közölte, hogy helyesebben jár el, ha benyújtja a lemondását, mert így a vádhatóság ügyészei fölösleges nyomás nélkül végezhetik munkájukat. Ugyanakkor igazságtalannak nevezte, hogy pusztán a caracali gyilkosság miatt kénytelen távozni a posztról. Klaus Iohannis tegnap már alá is írta azt a rendeletet, amellyel felmenti tisztségéből Felix Bănilát.

A caracali gyilkosság ügyé­ben letartóztatott Gheorghe Dincă beismerte, hogy júliusban elrabolt, majd megölt egy 15 éves lányt. Később bevallotta, hogy áprilisban egy 18 éves lányt is meggyilkolt. A nyomozók találtak emberi maradványokat egy erdő szélén, amelyek a gyilkos vallomása szerint az áprilisban meggyilkolt 18 éves lányé, de a DNS-vizsgálatok alapján a hatóságoknak nem sikerült megállapítaniuk ezt teljes bizonyossággal. Ezért akartak DNS-mintát venni a lány anyjától, aki megtagadta ezt, mire az ügyészek a csendőrség bevetésével előállították. Ennek következtében mind az áldozat anyja, mind a nagypapája kórházba került. Luiza Melencu anyja arra hivatkozva tagadta meg a mintavételt, hogy nem bízik a hatóságokban. A nyomozás még folyamatban van.

Több állami intézmény felelőssége is felmerült a két lány meggyilkolása ügyében, hiszen a szervezett bűnözés elleni ügyészség áprilistól, a 18 éves lány eltűnésétől júliusig nem bukkant a 66 éves férfi nyomára, majd kiderült, hogy a 15 éves lány többször is segélyhívást adott le, miután a férfi elrabolta, de a hatóságoknak nem sikerült idejében azonosítaniuk a helyszínt. A gyilkosság következtében lemondott a Különleges Távközlési Szolgálat igazgatója, de menesztették tisztségéből a rendőrség országos, illetve Olt megyei parancsnokát, Caracal rendőrfőnökét és Olt megye kormánymegbízottját, majd Ni­colae Moga belügyminiszter is lemondott.

Tegnap pedig fegyelmi eljárást kezdeményezett a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács keretében működő Igazságügyi Felügyelet Cristian Ovidiu Popescu caracali ügyész ellen, akinek azt róják fel, hogy súlyos mulasztást követett el, amikor nem engedélyezte a rendőröknek, hogy reggel 6 óra előtt behatoljanak Gheorghe Dincă házába. Emellett az általa vezetett bűnvádi eljárás „nélkülözte a koherenciát”, és a beérkező információk kezelése nem volt egységes, márpedig „bizonyos információk csak egymással összefüggésben értelmezve vezethettek volna a tettes azonosításához és a lány megtalálásához” – írja a közlemény.