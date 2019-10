Áttörés Kelet-Ukrajnában

Az ukrán államfő szerint a formulát a későbbiekben be kell építeni egy, a Donyec-medence különleges státuszáról készülő új törvénybe, amely most még nem létezik. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a különleges státust csak azután vezetik be állandó jelleggel, miután a szakadár területeken az ukrán alkotmánynak, az ukrán törvényeknek megfelelően megtartották a választásokat, azokat az EBESZ a nemzetközi normák szempontjából megfelelőnek találta, és erről jelentését közzétette. A megállapodás ténye azért lényeges, mert a Kreml korábban a Frank-Walter Steinmeier német elnökről, volt külügyminiszterről elnevezett formula írásban való elfogadásához kötötte Vlagyimir Putyin elnök részvételét a politikai rendezés érdekében létrehozott „normandiai négyek” – Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország – tervezett csúcstalálkozóján. Ennek a forgatókönyvnek az értelmében Ukrajnának törvényt kell elfogadnia a Donyec-medence különleges státusáról, s annak ideiglenes jelleggel a szakadár területeken megtartandó választások napján kell hatályba lépnie, állandó jelleggel pedig azt követően vezetnék be a jogszabályt, hogy az EBESZ kihirdeti a választások hitelesített eredményét.