A 2019/2020-as idény elején Korond után Gyergyószentmiklóson játszotta második bajnokiját a KSE Futsal. Mivel az Inter súlyos vereségbe szaladt bele az első fordulóban, Gazda József tanítványai a győzelem reményében utaztak a Hargita megyei városba. A papírforma nem borult, s az esélyesebbnek tartott felső-háromszéki csapat magabiztosan nyert.

A kézdivásárhelyiek a Farkas–Gáll, Păun, Gajdó, Faragó ötössel kezdték gyergyói meccsüket (cserék: Damian, Mojzi, Bardocz, Pakucs, Bandi, Bakó), s bár ők irányították a mérkőzést, az első félidőben Gajdó révén csak egy találatot tudtak szerezni (0–1). Az öltözőből már egy határozottabb, góléhesebb céhes városbeli csapat jött ki, amely Gáll duplája után hamarosan 0–3-ra vezetett. A KSE Futsal negyedik találatát Păun jegyezte (0–4), majd Damian is feliratkozott a gólszerzők listájára. A háromszéki játékos azután talált be a hazaiak kapujába, hogy az Inter egyik játékosát piros lappal kiállították, és a Gazda József edzette alakulat vészkapussal támadott (0–5). A végeredményt Faragó állította be, a KSE Fustal 6–0 arányban diadalmaskodott a gyergyószentmiklósi Basilides Tibor Sportcsarnokban.

„Sima győzelem volt, ahogy az eredmény is jó mutatja. Hat gólt lőttünk és egyet sem kaptunk, ennek pedig nagyon örvendek. Összességében jó meccset hoztunk össze, vasárnap pedig hazai környezetben is bemutatkozunk az aktuális pontvadászatban” – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József, a kézdivásárhelyiek edzője.

Teremlabdarúgó II. liga, 2. forduló: Gyergyószentmiklósi Inter–KSE Futsal 0–6 (0–1) Gólszerzőink: Gajdó, Gáll (2), Păun, Damian, Faragó.

A további eredmények: Marosvásárhelyi VSK–Korondi Junior 7–2, West Déva–Gyergyóremetei Kereszthegy 10–5.

A rangsor:

1. Déva 2 0 0 28–5 6

2. KSE Futsal 2 0 0 15–7 6

3. Kereszthegy 1 0 1 14–17 3

4. Marosvásárhely 1 0 1 14–11 1

5. Korond 0 0 2 9–16 0

6. Gyergyószentm. 0 0 2 0–24 0

A 3. forduló mérkőzései: * szombaton 17.30 órától Gyergyóremetei Kereszthegy–Gyergyószentmiklósi Inter * vasárnap 18 órától KSE Futsal–Marosvásárhelyi VSK, Korondi Junior–West Déva. (tibodi)