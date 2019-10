SEPSISZENTGYÖRGY. Sepsiszentgyörgy önkormányzata vasárnap 12 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár mögött található kopjafáknál tart megemlékezést és koszorúzást. A megemlékezés részeként a Székely Mikó Kollégium diákjai műsorral készülnek. Felszólal Balázs Antal nyugalmazott tanító, aki a tizenhárom, különböző fából készült kopjafát faragta és a városnak adományozta az aradi vértanúk emlékére. Az emlékműsort ft. Szabó Lajos római katolikus kanonok áldása, a himnusz eléneklése, valamint a koszorúk és a kegyelet virágainak elhelyezése zárja.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Nagy Mózes Elméleti Líceumban ma 14 órától kezdődik a megemlékezés, amely koszorúzással ér véget. A Hősök terén, a kaszárnya előtti téren vasárnap 18 órától ünnepi beszédet tartanak, verset mondanak az Alternatív Ifjúság tagjai, majd a koszorúzás után eléneklik a magyar és székely himnuszt. Az Erzsébet Teremben 19 órától zenés-verses előadás lesz.

KOVÁSZNA. A belvárosi református templomban vasárnap 11 órától ökumenikus istentisztelet keretében hajtanak fejet a 13 aradi vértanú emléke előtt. A rendezvény koszorúzással zárul a templomkertben felállított ’48-as emlékműnél. A rendezvényen közreműködik a református férfidalárda és ifjúsági zenekar, a katolikus ifjúsági zenekar, a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad, Kovászna Város Ifjúsági Fúvós­zenekara és a cserkészcsapat.

Hagyományőrző családos nap Szörcsén

Az Egyenlő Esélyekért Egyesület és a Háromszéki Népfőiskola Egyesület Hagyományőrző családos napot szervez hétvégén Szörcsén. Az ünnepség ma 18 órától kezdődik a szörcsei imaházban, ahol Dezső Tibor Attila zágoni református lelkész tart előadást a hagyományos magyar családról. Szombaton 9 órára várják a református imaterem előtti térre mindazokat, akik a terménykiállításra és a főzőversenyre szeretnének benevezni. Az ünnepségen bemutatót tart: Csáki Balázs solymász, a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület, a 15. Székely Határőr Gyalogezred, a sepsiszentgyörgyi Sasíjászok, a székely­udvarhelyi Aranygriffrend Egyesület. Gazdag kézművesprogram várja az érdeklődőket, valamint versenyek, ahol a résztvevők értékes nyereményekben részesülnek. A szombat estét élő zenés táncházzal zárják. A rendezvény egyik kiemelkedő célja felhívni a családok figyelmét a hagyományőrző tevékenységek közösségépítő jellegére.

Imreh István-emlékünnepség

Sepsiszentgyörgyön ma 11 órá­tól könyvbemutatót és tudományos konferenciát tartanak a Székely Nemzeti Múzeumban. Megnyitóbeszédet mond Vargha Mihály, a múzeum igazgatója. Előadást tart dr. Egyed Ákos történész, dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, dr. Sipos Gábor történész, levéltáros. * Imreh István: Törvény és rend a székely faluközösségekben című kötetét bemutatja Kiss Jenő, a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület képviselője. Sepsibodokon ma 14 órától avatják fel Imreh István mellszobrát a kultúrotthon előtti parkban. Köszöntőt mond Fodor István, Bodok község polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A szobrot leleplezi Kiss Jenő, a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület képviselője, valamint Fodor István polgármester. Áldást mond Roth Levente református lelkész. Sepsiszentkirályban vasárnap 15 órától emléktáblát avatnak az unitárius parókián. Felszólal Fodor Imre, Illyefalva polgármestere és Kiss Jenő, a Háromszéki Mikes Kelemen Köz­művelődési Egyesület képviselője. Áldást mond Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi uni­tárius lelkész.

Filmtettfeszt

Október 2–6. között zajlik Erdély városaiban a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle. Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban ma 16.30-tól magyar rövidfilmek: Tóth Barnabás – Susotázs, Cristina Groşan – Átalakítás folyamatban, Andrasev Nadja – Szimbiózis, Vincze Zoltán – A hívás; 18 órától Filmgalopp-versenyfilmek: Ugron Réka – Fiam, Iulian, Püsök Botond – Miyu, Serestély Szilárd – Poftiți vă rog!; nagyjátékfilmek: 19.30-tól Milorad Krstić – Ruben Brandt, a gyűjtő, 21.15-től Goda Krisztina – BÚÉK.  Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban ma 11 órától vetítés gyerekeknek: Ternovszky Béla – Macskafogó; 18 órától magyar rövidfilmek: Tóth Barnabás – Susotázs, Cristina Groşan – Átalakítás folyamatban, Andrasev Nadja – Szimbiózis, Vincze Zoltán – A hívás; 20 órától nagyjátékfilm: Goda Krisztina – BÚÉK.  Kovásznán a Művelődési Központban ma 16 órától magyar rövidfilmek: Tóth Barnabás – Susotázs, Cristina Groşan – Átalakítás folyamatban, Andrasev Nadja – Szimbiózis, Vincze Zoltán – A hívás; 18 órától nagyjátékfilm: Schwechtje Mihály – Remélem legközelebb sikerül meghalnod :), 20 órától Goda Krisztina – BÚÉK. A belépés ingyenes.

Ismeretterjesztés a kúriákról

A Háromszéki Kúriák és Kastélyok Egyesülete ismeretterjesztő és kapcsolatépítő rendezvényt tart október 5-én 11 órától Dálnokon a Lázár-, Beczásy-, Hadnagy- és Gaál-kúriában. A program: 11 órától a Lázár-kúriában megnyitót tart Mikes Zsigmond és Bangyán Sándor, házvezetés a kúriában Ortha Lívia közreműködésével; 11.20-tól Várallyay Réka művészettörténeti előadása. 12 órától meglátogatják a Beczásy-kúriát, 12.20-tól történelmi és művészettörténeti előadást tart Beczásy Tánya és Csáki Árpád történész. 12.40-től a dálnoki református templomot ismerteti Marosi Károly tiszteletes. 13.30-tól a Hadnagy kúriában házvezetést tart Benedek Levente. 14 órától házvezetés a Gaál-kúriában. 14.45-től az egyesület tevékenységét mutatják be és válaszolnak a kérdésekre. A rendezvény védnöke: Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Jelentkezni lehet a kuriakkastelyok@gmail.com e-mail-címen vagy a 0 746 776 831-es telefonon.

Előadás Angyaloson

Az angyalosi református templomban október 6-án, vasárnap a 11 órától kezdődő istentiszteletet után A Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914 előtt címmel előadást tart Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Ezt követően zenés előadást tart a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola tanára és diákja, Gáspár Csaba és Becsek-Nagy Attila.

Kiállítás

A VI. TRANSNATURA NEMZETKÖZI TERMÉSZETFOTÓ-pályázat díjátadással egybekötött kiállításmegnyitójára ma 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Bene-házban, a Székelyföldi Vadászati Kiállítás épületében. Házigazda: dr. Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója. Az eseményt méltatja Magdó István, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének erdélyi alelnöke és dr. Szmolka István természetfotós.

VÁNCSA SÁNDOR, a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművész Szövetség tagjának Évszakok című egyéni természetfotó-kiállítását a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 17 órától Hlavathy Károly fotóművész nyitja meg.

Zene

HANGVERSENY VENDÉGKÓRUSSAL. Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban ma 18 órától fellép a Cantus Firmus Vegyes Kar Jakab Árpád vezényletével és testvérvárosunk vegyes kara, a Kecskeméti Énekes Kör Erdei Péter vezényletével.

JAZZ-ROCK KONCERT lesz Kéz­divásárhelyen a Jazz Caféban ma 19.30-tól és Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban szombaton 21 órától a budapesti Front zenekar részvételével.

Hitvilág

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma 22 órától kezdődik a virrasztás, mely reggel 6.30-kor szentmisével zárul.

Röviden

ELŐADÁS. Molnár Etele atomfizikus, az ELI-NP Bukarest, a Goethe University Frankfurt és a University of Bergen kutatója Resistive dissipative magnetohydrodynamics from the Boltzmann–Vlasov equation címmel angol nyelvű előadást tart ma 16 órától Sepsiszentgyörgyön a Pro-Vitam Munkás utca 16. szám alatti diagnosztikai központjának konferenciatermében.

TANÜGYI KONFERENCIA. Az erdélyi magyar szakképzésfejlesztés témával tartanak konferenciát Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakközépiskolában (Gyárak utca 8. szám) a hétvégén. Ma 14 órakor kezdődik a megnyitó és szombaton 12.30-tól pódiumbeszélgetéssel ér véget a rendezvény.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.