Zsinórban másodszor is idegenben lép pályára a Sepsi OSK, amely a Jászvásári Politehnica után az FC Botoșani vendége lesz az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának nyitómérkőzésén. A ma 18 órától kezdődő találkozót az aradi Ovidiu Hațegan vezeti, a mérkőzést a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport élőben közvetíti.

A háromszéki csapat az előző fordulóban döntetlent játszott a Jászvásári Politehnica vendégeként, míg a Marius Croitoru irányította együttes az FC Hermannstadt otthonában gyűjtötte be a három pontot. A Sepsi OSK még egyszer sem győzött az FC Botoșani ellen, a háromszéki és a moldvai együttesek történetük során hatszor találkoztak, négyszer utóbbi örülhetett, kétszer osztozkodtak a pontokon. A László Csaba edzette, 14 ponttal nyolcadik labdarúgók ebben az idényben még nem szenvedtek vereséget idegenben, mérlegük egy győzelem és öt döntetlen, míg a 16 ponttal hatodik Botoșani hazai pályán mindössze egyszer győzött, emellett három döntetlent játszott és egyszer vereséget szenvedett. A Sepsi OSK eddig hét gólt kapott, a moldvai csapat kapujában tizenhét találat landolt. A piros-fehér mezesek tizenegy mérkőzésen tízszer voltak eredményesek, az FC Botoșani viszont tizenhét gólt jegyzett.

„Ezúttal az FC Botoșani ellen lépünk pályára, és elmondhatom, hogy nem számítunk könnyű mérkőzésre, hiszen egy kiváló fiatal csapattal játszunk, amely támadó szellemben futballozik. Úgy gondolom, megtalálhatjuk azokat a pontokat, ahol sebezhetőbb az ellenfelünk, és képesek vagyunk gólt szerezni. Nagyon szervezetten kell játszanunk, hiszen állnunk kell a sarat a folyamatos támadások ellen. Az FC Botoșani sok gólt szerzett, viszont sokat is kapott, ha nyerni akarunk, mindenképp több találatot kell jegyeznünk, mert egy találattal biztosan nem győzhetünk. Ha labdát szerzünk, és lehetőségünk van, ellentámadással próbáljuk zavarba hozni az ellenfelet, hiszen gyors játékosaink vannak. Ha a kontrára nincs esélyünk, igyekszünk felépíteni a támadásokat úgy, ahogy a Jászvásár ellen is tettük. A mérkőzésekre több taktikával készülünk, a hátvédek, a középpályások és a támadók is tudják a feladatukat, viszont természetes, hogy az ellenfelek megnehezítik mindazt, amit elterveztünk” – nyilatkozta László Csaba vezetőedző.

További mérkőzések: Craiova–Jászvásári Politehnica (ma, 20.30 óra), Medgyesi Gázmetán–Academica Clinceni (szombat, 14.30 óra), FCSB–Dinamo (szombat, 20.30 óra), FC Viitorul–Kolozsvári CFR (vasárnap, 20.30 óra), FC Volun­tari–Chindia Târgoviște (hétfő, 18 óra), Astra Giurgiu–FC Hermannstadt (hétfő, 20.30 óra).

Hétvége a focipályákon

2. LIGA. Az FK Csíkszereda szombaton 11 órától a rangsor negyedik helyét elfoglaló Mioveni otthonában játszik a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. További mérkőzések: * szombaton FC Farul Constanța–Sportul Snagov, Bukaresti Daco-Getica–Dunărea Călărași, Concordia Chiajna–Bukaresti Metaloglobus, Resicabánya–Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Pandurii Lignitul Târgu Jiu–FC Petrolul Ploiești (12 óra – Digi Sport, Telekom Sport), Temesvári Politehnica–FC Argeș * vasárnap Kolozsvári U–Temesvári Ripensia (13 óra – Digi Sport, Telekom Sport) * kedden FC Turris-Oltul Turnu Măgurele–Gloria Buzău (19.30 óra – Digi Sport, Telekom Sport).

3. LIGA. A nyeretlen Kézdivásárhelyi SE szombaton 15 órától a táblázatban tizennegyedik Sporting Liești vendégeként lép pályára a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában. További mérkőzések: * ma Bákói MSK–Focșani w szombaton Pașcani–Bákói Aero­star, Galaci U–Ceahlăul Piatra Neamț, Foresta Suceava–Ozana Târgu Neamț, Hușana Huși–FC Botoșani II., Șomuz Fălticeni–Știința Miroslava, Bucovina Rădăuți–Galaci Oțelul.

4. LIGA. A 8. forduló programja: * szombaton Barót–Perkő (15 óra), Illyefalva–Berecki FC (15 óra) * vasárnap Sepsi OSK II.–Csernátoni FC (11 óra), Gelence–Kovászna (15 óra), Szitabodza–Papolci FC (15 óra), Réty–Árkos (15 óra), Nagyajta–Bardoc (15 óra).

5. LIGA. A 4. forduló programja: * szombaton Bölön–Dálnok (15 óra), Uzon–Hidvég (16 óra) w vasárnap Nagybacon–Kommandó (15 óra), Szotyor–Zabola (15 óra). (miska)