Félszáz film versenyben

Negyvenkilenc kisfilmet válogattak be a 27. Alter-Native Nemzetközi Rövid­filmfesztivál versenyprogramjába, a seregszemle november 6. és 10. között zajlik Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában – közölték a szervezők.

Az előzsűri a tavalyinál félszázzal több alkotást, 1100 rövidfilmet tekintett meg, ezek 74 országból érkeztek, emellett további 14 országból neveztek koprodukcióban készült filmeket. A beküldött munkák közül 701 kisjátékfilm, 147 animáció, 146 dokumentumfilm, 106 kísérleti film. A legtöbb rövidfilm (144) Spanyolországból érkezett, Iránból 134, Oroszországból pedig 121 alkotást neveztek a versenybe.

Az elmúlt évekhez képest jelentősen visszaesett a román kisfilmek száma, itthonról mindössze 23 munka érkezett be a szeptember végi határidőig, míg Magyarországról 45, megközelítőleg ugyanannyi, mint tavaly. A versenyprogramba francia és magyar filmből került be a legtöbb – hét-hét, valamint egy francia–magyar koprodukció –, emellett hat spanyol és négy romániai alkotást is megnézhet majd a fesztivál közönsége.

A beválogatott filmek listája hamarosan megtekinthető lesz a fesztivál weboldalán (alternativeiff.ro) – közölték a szervezők.