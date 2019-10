Székely Nép tizedszer

A 12 oldalon megjelent újság majdnem teljes egészében az SZNT által útjára indított Nemzeti régiókért polgári kezdeményezésről szól, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy erőteljesen felpörgesse az ügyért jelenleg is folyó, ám nehezen nekilendülő aláírásgyűjtést. Az sem véletlen, hogy az írások java részét Izsák Balázs, az SZNT elnöke jegyzi, mert ő volt a kezdeményező, s a teljes folyamatot végigvivő kitartó, elszánt ember, vezető.

Mert mi is Európa népei vagyunk, hirdeti a címoldalon Ferencz Csaba jegyzete, mely fölött a cím: Hazát kell nekünk is teremtenünk. A polgári kezdeményezés részletes indoklása két oldalon fut, s alátámasztására a 7. oldalon grafikonokkal is érzékelteti, miként fejleszti vissza a román hatalom Székelyföldet gazdaságilag, EU-s köpönyeggel a hátán. Bakk Miklós politológus a nemzeti régiók Wikipédia bejegyzését indította útjára, duzzasztva azt több nyelven is, melynek mellékleteként a Nemzeti, kulturális sajátosságokkal rendelkező régiók Európában felsorolásában 31 EU-s régió szerepel, többnyire saját szimbólummal is.

A lapszámban helyet kap a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) és az Európai Szabad Szövetség (EFA) támogató nyilatkozata, melyhez jeles közéleti személyiségeink is csatlakoztak. A harmadik oldalon a polgári bizottság tagjainak fényképe mellett az EB határozatának végleges szövege is olvasható.

A lapszám költője Csíki András, aki polgári aktivistaként is egyik legjelesebb támogatója az SZNT törekvéseinek. Folytatásban még a régmúlt idők tevékenységi naplója is helyet kap, s szerkesztői nem feledkeztek meg a Székely szabadság napjáról sem, fotókkal s petíciójával serkentve olvasóit a cselekvésre. A lapszám legfőbb célja mégis az, hogy mindenkit arra biztasson, támogassa aláírásával a kezdeményezést, és erre láncszerűen ismerőseit, szomszédait is kérje meg, mert csak így gyűlhet össze sikeresen a nemzeti régiókért szóló egymillió aláírás.

A lap hamarosan a postaládákba, otthonokba kerül, de keressék a széki vezetőknél is, illetve a települési felelősöknél, Háromszéken, Székelyföldön.

Gazda Zoltán